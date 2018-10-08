Призер юнацької Олімпіади: Коли чуєш "Україно!", з'являються нові сили

Призер ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор, дзюдоїст Олег Вередиба, поділився емоціями після тріумфу.

Його слова наводить прес-служба Національного олімпійського комітету України.

"Емоції переповнюють! Чесно кажучи, ще не можу повірити, що виграв Олімпійську медаль.

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Хочу щиро подякувати всім, хто підтримував мене сьогодні в цьому залі! Я все це відчував і чув! Коли чуєш вигуки Україно! Україно!, то в тебе з'являються нові сили й неймовірне бажання йти вперед та лише перемагати. Дуже дякую нашій команді! Обов'язково підтримуватиму друзів з інших видів спорту під час їхніх виступів в Буенос-Айресі", — наголосив бронзовий призер ЮОІ-2018.

Нагадаємо, в перший день Олімпіади наш спортсмен здобув бронзу.

Натомість українські тенісистки пройшли у чвертьфінал парного турніру на ЮОІ.

Джерело - НОК.