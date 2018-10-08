Збірна України здобула другу перемогу на Олімпійських іграх

Чоловіча збірна України U-18 з баскетболу 3х3 перемогла команду Бразилії в другому матчі на Юнацькій Олімпіаді в аргентинському Буенос-Айресі – 20:15.

Наші хлопці після кількох стартових хвилин забезпечили собі комфортну перевагу в рахунку. Однак в другій половині зустрічі не змогли реалізувати своїх шансів, що дозволило суперникам скоротити різницю до трьох очок.

Втім дальні влучання Сидорука та Зайця забезпечили збірній України впевнену перемогу.

Юнацькі Олімпійські ігри

Баскетбол 3х3

Чоловіки. Група B

Україна – Бразилія 22:15

У першому матчі українці перемогли Андорру – 22:5. Після першого ігрового дня Україна разом з Новою Зеландією очолюють групу.

Наступні матчі наша чоловіча збірна зіграє 12 жовтня. Проти Венесуели (17:00) та проти Нової Зеландії (19:30).

Нагадаємо, Леброн Джеймс міг опинитися у Торонто.

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Джерело - Чемпіон.