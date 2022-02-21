Джерело - Чемпіон.

Напередодні в Пекіні відбулася церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2022. 24-та зимова Олімпіада стала історією.

Звісно ж головні спортивні змагання чотириріччя не обходяться без своїх героїв.

Герої Пекіна. Версія Чемпіона

Йоганнес Тінгнес Бо (Норвегія, біатлон)

Бо-молодший невдало, як для себе, проводить сезон 2021/22. У загальному заліку Кубка світу 28-річний посідає лише 5 сходинку, що не завадилу біатлоністу підійти в оптимальних кондиціях і завоювати в Пекіні 4 золотих медалі (змішана естафета, спринт, естафета, мас-старт) та одну бронзову (індивідуальна гонка).

Марте Ольсбу-Ройселанн (Норвегія, біатлон)

Лідерка сезону вчергове довела свій високий клас - 3 золоті (змішана естафета, спринт, гонка переслідування) та 2 бронзові медалі (індивідуальна гонка, мас-старт).

Тереза Йогауг (Норвегія, лижні гонки)

Норвезька лижниця виграла 3 золотих медалі (скіатлон, індивідуальна гонка та марафон), повторивши досягнення фінки Марії Ліїси Кірвесніємі, яка взяла три особисті золота на Олімпіаді-1984.

Ірен Схаутен (Нідерланди, ковзанярський спорт)

Ковзанярі з Нідерландів упевнено виграли медальний залік Олімпіади в своєму виді спорту. На рухунку спортсменів з країни тюльпанів - 6 золотих медалей (12 загалом) у ковзанярському спорті. Рівно половину - 3 золотих медалі виграла 29-річна представниця Північної Голландії. Ірен тріумфувала на дистанціях 3000 і 5000 метрів, а також у непрофільному для себе мас-старті.

Айлін Гу (Китай, фристайл)

18-річна американська модель, студента Стенфордського університету (США), одного з найпрестижніших ВУЗів світу, за півтора роки до Ігор прийняла рішення виступати за історичну Батьківщину своє матері. Як наслідок, 2 золоті та 1 срібна медалі та неофіційне звання найпопулярнішої спортсменки Олімпіпади-2022.

Зої Садовські-Синнотт (Нова Зеландія, сноуборд)

20-річна уродженка Сіднея принесла перше золото зимових Олімпіад в історії Нової Зеландії. Зої виграла змагання в споупстайлі.

Ерін Джексон (США, ковзянярський спорт)

Джексон виграла золоту медаль на дистанції 500 м, медаль, якої не мало бути від слова - взагалі. 29-річна американка стала темношкірою жінкою, яка виграла індивідуальну золоту медаль на Олімпійських іграх. Спортсменка провалила американський відбір на Ігри, підслизнувшись під час вирішальних змагань на дистанції 500 метрів, однак Бріттані Боу, яка вже отримала ліцензію в іншій дисципліні, відмовилася від свого місця, аби Джексон змогла поїхати до Пекіна, розуміючи, що на рівні Кубка світу Ерін показувала кращі результати.

Але є в історії успіху Джексон дещо цікавіше. Американка вперше вийшла на лід лише в 2016 році, до цього вона займалася виключно роликовим спортом. А вперше на змагальний лід вийшла усього за чотири місяці до своїх дебютних Олімпійських ігор-2018 у Пхьончхані!

Бонус

Олександр Абраменко (Україна, фристайл)

Український лижний акробат здобув медаль на других іграх поспіль, що є рекордом для України. У 2018 році Абраменко приніс до скарбнички України "золото", цього разу - "срібло", що зробило 33-річного спортсмена - найтитулованішим українцем в історії зимових Олімпійських ігор.

Нагадаємо, загалом у Пекіні було розіграно 109 комплектів нагород. Неофіційний медальний залік з новим рекордом виграла Норвегія.