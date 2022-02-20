Норвежці здобули 16 золотих медалей

Джерело - Чемпіон.

Збірна Норвегії впевнено перемогла у медальному заліку XXIV зимових Олімпійських ігор у Пекіні (Китай).

В активі норвезької команди 16 золотих, 8 срібних та 13 бронзових медалей. Загалом Норвегія здобула 37 медалей.

Відзначимо, що збірна Норвегія встановила рекорд із кількості золотих медалей на одній зимовій Олімпіаді. На Олімпіаді-2018 у Пхенчхані норвежці здобули 14 золотих медалей.

На другому місці розташувалася Німеччина (12-10-5), на третьому - Китай (9-4-2).

Україна (одну срібну медаль здобув фристайліст Олександр Абраменко) посіла 25-е місце у медальному заліку.