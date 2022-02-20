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Норвегія виграла медальний залік та встановила рекорд зимових Олімпіад

Сьогодні 09:17 301 0
Норвежці здобули 16 золотих медалей
Норвегія виграла медальний залік та встановила рекорд зимових Олімпіад
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Норвегії впевнено перемогла у медальному заліку XXIV зимових Олімпійських ігор у Пекіні (Китай).

В активі норвезької команди 16 золотих, 8 срібних та 13 бронзових медалей. Загалом Норвегія здобула 37 медалей.

Відзначимо, що збірна Норвегія встановила рекорд із кількості золотих медалей на одній зимовій Олімпіаді. На Олімпіаді-2018 у Пхенчхані норвежці здобули 14 золотих медалей.

На другому місці розташувалася Німеччина (12-10-5), на третьому - Китай (9-4-2). 

Україна (одну срібну медаль здобув фристайліст Олександр Абраменко) посіла 25-е місце у медальному заліку. 

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