Словацький форвард закинув 7 шайб

Джерело - Чемпіон.

Найціннішим гравцем хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні визнано 17-річного нападника збірної Словаччини Юрая Слафковського.

Символічна збірна:

Воротар: Патрік Рибар (Словаччина).

Захисники: Мікко Лехтонен (Фінляндія), Єгор Яковлєв (ОКР).

Форварди: Юрай Слафковськи (Словаччина), Лукас Валлмарк (Швеція), Сакарі Маннінен (Фінляндія)

Нагадаємо, у фіналі Олімпіади Фінляндія переграла ОКР (2:1). Словаччина стала бронзовою призеркою, перемігши Швецію (4:0).

Раніше Слафковський встановив новий олімпійський рекорд. Також словацький нападник став найкращим бомбардиром турніру, закинувши 7 шайб.