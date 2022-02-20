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Слафковський визнаний MVP турніру

Сьогодні 09:03 212 0
Словацький форвард закинув 7 шайб
Слафковський визнаний MVP турніру
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Найціннішим гравцем хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні визнано 17-річного нападника збірної Словаччини Юрая Слафковського.

Символічна збірна:

Воротар: Патрік Рибар (Словаччина).

Захисники: Мікко Лехтонен (Фінляндія), Єгор Яковлєв (ОКР).

Форварди: Юрай Слафковськи (Словаччина), Лукас Валлмарк (Швеція), Сакарі Маннінен (Фінляндія)

Нагадаємо, у фіналі Олімпіади Фінляндія переграла ОКР (2:1). Словаччина стала бронзовою призеркою, перемігши Швецію (4:0).

Раніше Слафковський встановив новий олімпійський рекорд. Також словацький нападник став найкращим бомбардиром турніру, закинувши 7 шайб.

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