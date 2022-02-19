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Збірна Словаччини переграла Швецію та здобула бронзові медалі

Сьогодні 17:28 297 0
Визначився бронзовий призер чоловічого турніру
Збірна Словаччини переграла Швецію та здобула бронзові медалі
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі за третє місце чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Словаччини впевнено перемогла Швецію.

Матч завершився з рахунком 4:0 на користь словацьких хокеїстів.

У фіналі, 20 лютого, збірна ОКР зіграє з Фінляндією. Початок матчу о 06:10.

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Чоловічий турнір з хокею. Матч за третє місце
19 лютого 

Швеція - Словаччина 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Шайба: 0:1 - 23:17 Слафковський, 0:2 - 32:47 Такач, 0:3 - 58:26  Слафковський, 0:4 - 58:46 Регенда

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