Визначився бронзовий призер чоловічого турніру

Джерело - Чемпіон.

У матчі за третє місце чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Словаччини впевнено перемогла Швецію.

Матч завершився з рахунком 4:0 на користь словацьких хокеїстів.

У фіналі, 20 лютого, збірна ОКР зіграє з Фінляндією. Початок матчу о 06:10.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Чоловічий турнір з хокею. Матч за третє місце

19 лютого

Швеція - Словаччина 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Шайба: 0:1 - 23:17 Слафковський, 0:2 - 32:47 Такач, 0:3 - 58:26 Слафковський, 0:4 - 58:46 Регенда