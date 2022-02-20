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Збірна Фінляндії переграла ОКР у фіналі хокейного турніру

Сьогодні 08:27 101 0
Визначився переможець чоловічого турніру
Збірна Фінляндії переграла ОКР у фіналі хокейного турніру
Фото: Чемпіонат
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У фінальному матчі чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Фінляндії переграла ОКР.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь фінських хокеїстів.

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - результати всіх матчів

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Чоловічий турнір з хокею. Фінал
20 лютого 

Фінляндія - ОКР 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайба: 0:1 - 07:17 Григоренко, 1:1 - 23:28 Покка, 2:1 - 40:31 Бйорнінен

Нагадаємо збірна Словаччини переграла Швецію та здобула бронзові медалі на хокейному турнірі.

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