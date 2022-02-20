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Слафковський встановив новий олімпійський рекорд

Сьогодні 07:33 188 0
Юний нападник є найкращим снайпером хокейного турніру
Слафковський встановив новий олімпійський рекорд
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

17-річний нападник Юрай Слафковськи закинув сім шайб у семи матчах на Олімпіаді-2022 та встановив олімпійський рекорд.

Про це повідомляє Elite Prospects.

Нападник збірної Словаччини зробив дубль у матчі за третє місце проти команди Швеції (4:0).

Таким чином, Слафковський забив сім голів у семи іграх у Пекіні і на цей час є найкращим снайпером хокейного турніру.

Також він установив новий рекорд в історії Олімпійських ігор. Раніше жоден гравець молодший за 18 років не закидав понад шість шайб.

Словацький хокеїст буде доступний для драфту НХЛ влітку 2022 року.

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