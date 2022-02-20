Джерело - Чемпіон.
17-річний нападник Юрай Слафковськи закинув сім шайб у семи матчах на Олімпіаді-2022 та встановив олімпійський рекорд.
Про це повідомляє Elite Prospects.
Нападник збірної Словаччини зробив дубль у матчі за третє місце проти команди Швеції (4:0).
Таким чином, Слафковський забив сім голів у семи іграх у Пекіні і на цей час є найкращим снайпером хокейного турніру.
Також він установив новий рекорд в історії Олімпійських ігор. Раніше жоден гравець молодший за 18 років не закидав понад шість шайб.
All-time U18 scorers at the #Olympicshttps://t.co/6N8BP2G165 pic.twitter.com/aMvbFM1L2J— Elite Prospects (@eliteprospects) February 19, 2022
Словацький хокеїст буде доступний для драфту НХЛ влітку 2022 року.