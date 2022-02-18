Норвежка анонсувала завершення своїм виступів на Олімпіадах

Для Терези ​​Йогауг гонка на 30 км, яка відбудеться на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 20 лютого, буде останньою олімпійською дистанцією у її кар'єрі.

Про це заявила сама спортсменка.

"Через чотири роки? О ні. Я знаю, що біжу свою останню олімпійську гонку у неділю. Я намагаюся не думати про це так багато, тому що це змушує мене сумувати. Спочатку пробігу гонку, потім все інше. Мені доведеться зробити кілька підходів із самою собою. Як довго роздумуватиму навесні? На це може піти багато часу. Все це було моє життя 15 років. Я брала участь у двох Олімпіадах і знаю, що більше Ігор у моєму житті не буде. Сумно думати про це. Востаннє я переживу ці емоції. На Олімпіадах особлива атмосфера, якої немає на чемпіонатах світу. Це дивно, але я полюбляю тут кожну секунду. Мені пощастило, що я виграла два золоті, які були моєю мрією. Потрібно дбайливо ставитись до таких миттєвостей, - зазначила Йогауг.

На Іграх-2022 у Пекіні норвежка здобула золоті медалі у скіатлоні та гонці на 10 км класичним стилем.