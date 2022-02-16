Абраменко приніс Україні дев'яту медаль в історії зимових Олімпійських ігор

Джерело - Чемпіон.

Срібна медаль Олександра Абраменка в змаганнях із лижної акробатики на Олімпійських іграх у Пеуіні стала дев'ятою для України на зимових іграх за часів незалежності.

Перше історичне "золото" в скарбничку України принесла фігуристка Оксана Баюл в Ліллегаммері в 1994 році.

Усі медалі України на зимових Оліспійських іграх

Оксана Баюл (фігурне катання) - золото. Ліллегаммер 1994;

(фігурне катання) - золото. Ліллегаммер 1994; Олена Петрова (біатлон, Індивідуальна гонка) - срібло. Нагано 1998

(біатлон, Індивідуальна гонка) - срібло. Нагано 1998 Лілія Вайгіна-Єфремова (біатлон, спринт) - бронза. Турин 2006

(біатлон, спринт) - бронза. Турин 2006 Руслан Гончаров/Олена Грушина (фігурне катання, Танцювальні пари) - бронза. Турин 2006;

(фігурне катання, Танцювальні пари) - бронза. Турин 2006; Віта Семеренко (біатлон, спринт) - бронза. Сочі 2014;

(біатлон, спринт) - бронза. Сочі 2014; Жіноча збірна України (Віта семеренко, Юлія Джима, Валя Семеренко, Олена Підгрушна) з біатлону (естафета 4х6) - золото. Сочі 2014;

з біатлону (естафета 4х6) - золото. Сочі 2014; Олександр Абраменко (фристайл, лижна акробатика) - золото. Пхенчхан 2018;

(фристайл, лижна акробатика) - золото. Пхенчхан 2018; Олександр Абраменко (фристайл, лижна акробатика) - срібло. Пекін 2022.

Таким чином в скарбничці України: 3 золоті, 4 бронзові та 2 срібні медалі у восьми Олімпійських іграх. Раніше ми писали, що олекасндр Абраменко став найтитулованішим українським спортсменом на зимових Олімпійських іграх.