Абраменко приніс Україні дев'яту медаль в історії зимових Олімпійських ігор

Джерело - Чемпіон.
Срібна медаль Олександра Абраменка в змаганнях із лижної акробатики на Олімпійських іграх у Пеуіні стала дев'ятою для України на зимових іграх за часів незалежності.
Перше історичне "золото" в скарбничку України принесла фігуристка Оксана Баюл в Ліллегаммері в 1994 році.
Усі медалі України на зимових Оліспійських іграх
- Оксана Баюл (фігурне катання) - золото. Ліллегаммер 1994;
- Олена Петрова (біатлон, Індивідуальна гонка) - срібло. Нагано 1998
- Лілія Вайгіна-Єфремова (біатлон, спринт) - бронза. Турин 2006
- Руслан Гончаров/Олена Грушина (фігурне катання, Танцювальні пари) - бронза. Турин 2006;
- Віта Семеренко (біатлон, спринт) - бронза. Сочі 2014;
- Жіноча збірна України (Віта семеренко, Юлія Джима, Валя Семеренко, Олена Підгрушна) з біатлону (естафета 4х6) - золото. Сочі 2014;
- Олександр Абраменко (фристайл, лижна акробатика) - золото. Пхенчхан 2018;
- Олександр Абраменко (фристайл, лижна акробатика) - срібло. Пекін 2022.
Таким чином в скарбничці України: 3 золоті, 4 бронзові та 2 срібні медалі у восьми Олімпійських іграх. Раніше ми писали, що олекасндр Абраменко став найтитулованішим українським спортсменом на зимових Олімпійських іграх.