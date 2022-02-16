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Абраменко приніс Україні дев'яту медаль в історії зимових Олімпійських ігор

Сьогодні 17:05 203 0
Абраменко приніс Україні дев'яту медаль в історії зимових Олімпійських ігор

Джерело - Чемпіон.

Срібна медаль Олександра Абраменка в змаганнях із лижної акробатики на Олімпійських іграх у Пеуіні стала дев'ятою для України на зимових іграх за часів незалежності.

Перше історичне "золото" в скарбничку України принесла фігуристка Оксана Баюл в Ліллегаммері в 1994 році.

Усі медалі України на зимових Оліспійських іграх

  • Оксана Баюл (фігурне катання) - золото. Ліллегаммер 1994;
  • Олена Петрова (біатлон, Індивідуальна гонка) - срібло. Нагано 1998
  • Лілія Вайгіна-Єфремова (біатлон, спринт) - бронза. Турин 2006
  • Руслан Гончаров/Олена Грушина (фігурне катання, Танцювальні пари) - бронза. Турин 2006;
  • Віта Семеренко (біатлон, спринт) - бронза. Сочі 2014;
  • Жіноча збірна України (Віта семеренко, Юлія Джима, Валя Семеренко, Олена Підгрушна) з біатлону (естафета 4х6) - золото. Сочі 2014;
  • Олександр Абраменко (фристайл, лижна акробатика) - золото. Пхенчхан 2018;
  • Олександр Абраменко (фристайл, лижна акробатика) - срібло. Пекін 2022.

Таким чином в скарбничці України: 3 золоті, 4 бронзові та 2 срібні медалі у восьми Олімпійських іграх. Раніше ми писали, що олекасндр Абраменко став найтитулованішим українським спортсменом на зимових Олімпійських іграх.

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