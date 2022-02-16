Абраменко став найтитулованішим українським спортсменом на зимових Олімпійських іграх

Джерело - Чемпіон.

Срібна медаль Олександра Абраменка в лижній акробатиці (фристайл) на Олімпійських іграх у Пекіні дозволила українському фристайлісту стати найтитулованішим спортсменом України на зимових Олімпіадах.

Тепер у Абраменка дві медалі Олімпійських ігор - золото 2018 року та срібло 2022-го. Абраменко випередив, за якістю медалей, біатлоністку - Віту Семеренко, у якої золотой бронза на іграх у Сочі в 2014 році.

Також Абраменко - єдиний український спортсмен, який завойовував медалі на двох Олімпійських іграх поспіль.