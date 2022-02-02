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Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх
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Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх

Сьогодні 19:42 Сергей Шемшученко 2341 0
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх
#Олександр Абраменко, #Віта Семеренко, #Олімпіада-2022, #Олімпійські ігри-2022, #Валентина Семеренко, #збірна України з біатлону, #Оксана Баюл

Джерело - Чемпіон.

За два дні до початку XXIV зимових Олімпійських ігор, які відбудуться в столиці Китаю - Пекіні, Чемпіон вирішив пригадати всіх українських чемпіонів та призерів зимових Ігор. Українські атлети за часів Незалежності здобули 8 медалей: 3 золотих, 1 срібну та 4 бронзові.

Початок

Вперше на зимових Олімпіадах Україна була представлена в далекому 1994 році в Ліллегаммері.

Першу ж медаль Незалежній Україні принесла біатлоністка з Житомирщини Валентина Цербе в спринтерській гонці на 7,5 км. Цікавий той факт, що українка програла чемпіонці Маріам Бедар 1,2 секунди, а срібному призеру Татьянє Парамигіной 0,1 секунди.

Саме Валентина Цербе-Несіна є першою медалісткою Ігор у новітній історії України.

Валентина Цербе (праворуч) під час нагородження / фото з колекції Валентини Цербе-Несіної

Далі були сльози і золото. Сльози і золото юної Оксани Баюл.

Узагалі, змагання фігуристок в Ліллегамері запам'яталися драматичними подіями з відтінком криміналу. Фаворитами Ігор були дві американки: Тоня Гардінг та Ненсі Керріган.

За кілька тижнів до Олімпіади найнятий Гардінг прихильник напав на Керріган і перебив їй ногу залізним прутом, проте завдяки лікарям останній вдалося одужати до Олімпіади. Гардінг змогла взяти участь в іграх завдяки адвокатам.

Інша неприємна подія сталася під час тренування перед довільною програмою. Юна українка зіткнулася з німкенею Танею Шевченко та зазнала серйозної травми. Ковзан німкені на три сантиметри увійшов в окістя Оксани. Українській спортсменці наклали декілька швів, та через два дні, накачана знеболюючими, вона все ж вийшла на заключну довільну програму.

Вийшла і перемогла, незважаючи ні на що...

Оксана впевнено виконала всі елементи і вже збиралася завершувати виступ потрійним стрибком, коли крізь шум глядачів почула крики від тренерів. Галина Змієвська і Віктор Петренко, які відчували, що українка все ще поступається американці, кричали: "Тобі потрібна комбінація!". Баюл за 15 секунд до кінця змінила програму і з останньою нотою виконала каскад подвійний аксель — подвійний тулуп.

Після завершення програми з Оксаною трапився нервовий зрив, відеокадри якого облетіли увесь світ. Четверо з дев'яти суддів віддають перемогу Керріган, ще четверо — Баюл. Усе вирішив німецький суддя, колишній чемпіон світу Ян Гоффманн, який поставив Оксані кращі оцінки за артистизм і цим вивів на перше місце.

Коротка програма юної фігуристки з Дніпра увійшла в анали світового фігурного катання, як одна з найкращих за всю історію цього виду спорту.

Цікавий факт. Підняття українського прапора на церемонії нагородження довелося чекати 45 хвилин. Виявилося, що в організаторів не було гімну України, бо ніхто не очікував на перемогу українських спортсменів. Організатори запропонували поставити замість нього або гімн СРСР, або гімн Росії, або олімпійський гімн, але українська делегація відмовилась.

У керівника української делегації фігуристів Людмили Михайловської була в готелі касета з українським гімном, і вона помчала за ним. У результаті того дня вперше пролунав гімн України на Олімпійських іграх, але прапор України організатори примудрилися підняти догори дригом.

Після того випадку Баюл, отримуючи запрошення на офіційний захід, насамперед ставить умову — щоб були в наявності атрибути її країни. І всі її майстер–класи починаються з того, що під звуки українського гімну піднімається синьо-жовтий прапор.

Оксана Баюл на верхній сходинці п'єдесталу Ліллегаммера-1994

Срібло Нагано

Ігри 1998 року, які пройшли в японському Нагано, принесли Україні одне срібло. В індивідуальній гонці на 15 км біатлоністка з Сум Олена Петрова поповнила скарбничку українців на Зимових Іграх, поступившись лише болгарці Катерині Дафовській.

Вперше без медалей

Олімпійські ігри 2002 року в Солт-Лейк-Сіті не принесли Україні медальних здобутків, хоча біатлоністка Олена Зубрилова їхала на головні змагання читиріччя у якості головного фаворита.

Знову фігуристи та біатлоністи

Турин-2006 року приніс Україні дві бронзові нагороди.

Лілія Вайгіна-Єфремова в спринтерській гонці на 7,5км поступилася 6,6 секундами француженці Флоранс Баверель-Робер та 4,2 секундами шведці Анні-Карін Олафссон.

Лілія Вайгіна-Єфремова (праворуч)

Другу медаль вибороли у Спортивних танцях наші фігуристи Руслан Гончаров і Олена Грушина.

Безмедальний Ванкувер

У 2010 році в Ванкувері найвищим досягненням українців стало 5-те місце нашого уславленого біатлоніста Андрія Дереземлі, яку він здобув у спринті на 10 км.

Феноменальна четвірка

Воїстину історичними стали для України Олімпійські ігри в російському Сочі. Другу, на той час, золоту нагороду на зимових Іграх вибороли наші біатлоністки в естафеті 4х6 км.

Зліва на право: Віта Семеренко, Юлія Джима, Віля Семеренко, Олена Підгрушна

У час найбільш драматичних подій в новітній історії України, коли на вулицях Києва лилася кров, Віта Семеренко, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна здобули фантастичну перемогу, золитими літерами вписавши свої імена в історію України.

Українки разом із німкенями були головними фаворитками естафети, на думку букмкерів. Німкені провалилися через падіння на першому етапі Франциски Пройс, а наші дівчата впевнено провели всю естафету, а починаючи з останнього кола другого етапу Юлії Джими, їхали на самоті. Українки випередили збірні Росії і Норвегії, які посіли відповідно друге та третє місце.

Але спочатку була бронза Віти Семеренко в спринті на 7,5 км, яка після дискваліфікації росіянки Вілухіної переплавилася на срібло, однак росіянка виграла справу в CAS (Міжнародний арбітражний спортивний суд - ред.) і повернула "свою" срібну нагороду.

Золотий політ

На Олімпіаді 2018 року в корейському Пхьончхані українці здобули одну медаль - золоту! Фристайлист Олександр Абраменко тріумфував у змаганнях акрорбатів. Ложкою дохтю стали обійми Абраменка з бронзовим призером, росіянином Буровим.

Вчинок українця розділив українське суспільство, але то вже зовсім інша історія...

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