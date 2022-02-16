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МОК: Нікого зі спортсменів не змушуємо приходити на пресконференцію

Сьогодні 08:02 209 0
Адамс прокоментував дії фігуристки ОКР
МОК: Нікого зі спортсменів не змушуємо приходити на пресконференцію
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіонат.

Фігуристка ОКР Каміла Валієва за пропуск пресконференції на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні не отримає покарання.

Про це заявив голова пресслужби Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс.

"Ми вітаємо появу всіх спортсменів на прес-конференціях, проте нікого змушувати не можемо. Не думаю, що Валієва з'явиться і на наступних прес-конференціях", - сказав Адамс.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.

Раніше Валієва заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.

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