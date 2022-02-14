CAS повідомив коли слід очікувати на рішення у справі російської фігуристки Валієвої

Джерело - Чемпіон.
Спортивний арбітражний суд (CAS) завершив слухання у справі фігуристки ОКР Каміли Валієвої, допінг-проба якої дала позитивний результат.
Про це повідомляє пресслужба CAS.
Засідання виїзної панелі розпочалося о 20:34 (14:34 за київським часом) 13 лютого та завершилося о 02:10 (20:10 за київським часом) 14 лютого за місцевим часом.
Слухання відбулося у форматі відеоконференції.
У засіданні взяли участь такі сторони та їх представники:
Міжнародний олімпійський комітет (МОК),
Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА),
Міжнародний союз ковзанярів (ISU),
Каміла Валієва,
Олімпійський комітет Росії (ОКР).
Панель арбітрів винесе своє рішення у понеділок, 14 лютого, близько 14:00 (08:00 за київським часом).
Раніше спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) у справі фігуристки ОКР Каміли Валієвої.