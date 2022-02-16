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Валієва не прийшла на пресконференцію через погане самопочуття

Сьогодні 05:00 199 0
Фігуристка не побажала прокоментувати свій виступ
Валієва не прийшла на пресконференцію через погане самопочуття
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - tass.ru.

Фігуристка ОКР Каміла Валієва не прийшла на пресконференцію після жіночої короткої програми Олімпіади-2022 через погане самопочуття.

Про це заявила керівник служби інформації ОКР Костянтин Виборнов.

"Валієва не прийшла на пресконференцію після короткої програми через погане самопочуття, вирішили її максимально швидко відправити в олімпійське село", - зазначив Виборнов.

Фігуристки ОКР займають два перші місця після короткої програми на Олімпіаді-2022 у Пекіні (Китай). 15-річна Валієва лідирує, отримавши за свій прокат 82,16 бала. Друга - Аанна Щербакова (80,20), третя - Каорі Сакамото (Японія) - 79,84 бала.

Жіноча довільна програма зимових Ігор-2022 відбудеться 17 лютого, початок - о 12.00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.

Раніше Валієва заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.

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