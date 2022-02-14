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Валієву допустили до виступу в жіночому турнірі

Сьогодні 08:13 71 0
Фігуристка 15 лютого може виступити на Олімпіаді
Валієву допустили до виступу в жіночому турнірі
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіон.

Спортивний арбітражний суд (CAS) не задовольнив апеляції МОК, WADA та ISU у справі Каміли Валієвої.

Про це повідомляє sport-express.ru.

Фігуристка допущена до участі в жіночому одиночному турнірі на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

11 лютого Міжнародне агентство з тестування (ITA) підтвердило інформацію про позитивну допінг-пробу у російської фігуристки Каміли Валієвої. Згідно з заявою ITA, зразок, який фігуристка здала 25 грудня 2021 під час чемпіонату Росії з фігурного катання, дав позитивний результат на заборонену речовину триметазидин.

Через виявлений позитивний тест було перенесено церемонія нагородження медалістів командного турніру з фігурного катання на Олімпіаді. Раніше повідомлялося, що Спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої

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