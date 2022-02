Фігуристка Каміла Валієва після перемоги в короткій програмі на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні урочисто пройшла повз журналістів з опущеною головою.

Про це заявила відома американська журналістка Крістін Бреннан.

Kamila Valieva was 1st and Mariah Bell 11th in the women’s short program. Bell spoke about clean sport, integrity and drug testing, leaving with her head held high. Valieva walked by solemnly, head down, refusing to speak. So who’s the real winner? https://t.co/vWOsn5zSZc