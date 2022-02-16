Бреннан - про поведінку фігуристки ОКР

Джерело - Чемпіон.

Фігуристка Каміла Валієва після перемоги в короткій програмі на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні урочисто пройшла повз журналістів з опущеною головою.

Про це заявила відома американська журналістка Крістін Бреннан.

"У короткій програмі у жінок на Олімпіаді Каміла Валієва посіла перше місце, а Мерайя Белл - 11-те. Белл говорила про чистий спорт, чесність та тестування на допінг, йдучи з пресзони з високо піднятою головою. Валієва урочисто пройшла повз з опущеною головою та відмовилася від спілкування. То хто ж справжній чемпіон? - зазначила Бреннан.

Kamila Valieva was 1st and Mariah Bell 11th in the women’s short program. Bell spoke about clean sport, integrity and drug testing, leaving with her head held high. Valieva walked by solemnly, head down, refusing to speak. So who’s the real winner? https://t.co/vWOsn5zSZc — Christine Brennan (@cbrennansports) February 15, 2022

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.

Раніше Валієва заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.