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Журналістка розкритикувала поведінку Валієвої після перемоги у короткій програмі

Сьогодні 10:48 457 0
Бреннан - про поведінку фігуристки ОКР
Журналістка розкритикувала поведінку Валієвої після перемоги у короткій програмі
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіон.

Фігуристка Каміла Валієва після перемоги в короткій програмі на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні урочисто пройшла повз журналістів з опущеною головою.

Про це заявила відома американська журналістка Крістін Бреннан.

"У короткій програмі у жінок на Олімпіаді Каміла Валієва посіла перше місце, а Мерайя Белл - 11-те. Белл говорила про чистий спорт, чесність та тестування на допінг, йдучи з пресзони з високо піднятою головою. Валієва урочисто пройшла повз з опущеною головою та відмовилася від спілкування. То хто ж справжній чемпіон? - зазначила Бреннан.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.

Раніше Валієва заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.

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