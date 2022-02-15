Українка набрала лише 48.68 балів

Джерело - Чемпіон.

Українська фігуристка Анастасія Шаботова невдало виконала коротку програму на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Українка набрала 48.68 балів і не кваліфікувалася до довільної програми змагань. Шаботова посіла останнє, 30-е місце, у короткій програмі.

17 лютого о 12:00 розпочнеться довільна програма, в якій виступлять 25 найкращих фігуристок за підсумками короткої програми.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Фігурне катання. Коротка програма. Жінки

15 лютого