МОК допустив Валієву до особистого турніру Олімпіади після рішення CAS

Організація виступила із заявою щодо ситуації з фігуристкою Валієвою

Джерело - Чемпіон.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив фігуристку ОКР Камілу Валієву до особистого турніру Олімпіади-2022 після рішення Спортивного арбітражного суду.

Про це повідомляє пресслужба МОК.

Раніше, 14 лютого, МОК скасував церемонію нагородження фігуристів за підсумками командного турніру Олімпіади у Пекіні. Нагородження було перенесено 11 лютого через виявлений позитивний тест у російської фігуристки Камілі Валієвої.

Також у появі міжнародного олімпійського комітету зазначено, що якщо російська фігуристка потрапить на п'єдестал Олімпіади в особистому турнірі, церемонія нагородження не відбудеться.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.