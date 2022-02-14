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МОК допустив Валієву до особистого турніру Олімпіади після рішення CAS

Сьогодні 13:48 84 0
Організація виступила із заявою щодо ситуації з фігуристкою Валієвою
МОК допустив Валієву до особистого турніру Олімпіади після рішення CAS
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіон.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив фігуристку ОКР Камілу Валієву до особистого турніру Олімпіади-2022 після рішення Спортивного арбітражного суду.

Про це повідомляє пресслужба МОК.

Раніше, 14 лютого, МОК скасував церемонію нагородження фігуристів за підсумками командного турніру Олімпіади у Пекіні. Нагородження було перенесено 11 лютого через виявлений позитивний тест у російської фігуристки Камілі Валієвої.

Також у появі міжнародного олімпійського комітету зазначено, що якщо російська фігуристка потрапить на п'єдестал Олімпіади в особистому турнірі, церемонія нагородження не відбудеться.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.

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