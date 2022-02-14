Церемонія нагородження відбудеться після завершення справи Валієвої

Джерело - Чемпіон.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не проводитиме церемонію нагородження за підсумками командного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це повідомляє пресслужба МОК.

Нагадаємо, перемогу здобула збірна ОКР, за яку виступала 15-річна фігуристка Каміла Валієва. Допінг-тест Валієвої дав позитивний результат, проте CAS допустив Валієву до змагань в особистому турнірі.

МОК, за погодженням з відповідними спортсменами та НОК, організує гідну церемонію нагородження, як тільки справа Валієвої буде завершена. То ж збірна ОКР не отримає золоті медалі до завершення Олімпіади. До 20 лютого, схоже, що не завершиться справа Валієвої.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.