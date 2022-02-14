Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади на 14 лютого. LIVE
Сьогодні 13:42 2690
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома
Сьогодні 13:38 76633 2
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду
Сьогодні 12:00 30749 1
Українка Полюк не подолала кваліфікацію лижної акробатики
Сьогодні 10:18 333
Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди
Сьогодні 10:10 190920
Валієву допустили до виступу в жіночому турнірі
Сьогодні 08:13 2355
Маліновський забив фантастичний гол Ювентусу в стилі Роберто Карлоса. ВІДЕО
Сьогодні 08:11 11623
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 14 лютого
Сьогодні 07:14 1946
Пападакіс та Сізерон виграли змагання з танців на льоду, Назарова і Нікітін посіли 20-е місце
Сьогодні 06:48 451
Гамфріс стала олімпійською чемпіонкою у бобслеї, Гунько посіла 20-е місце
Сьогодні 06:02 458
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

МОК скасував церемонію нагородження фігуристів за підсумками командного турніру

Сьогодні 12:33 263 0
Церемонія нагородження відбудеться після завершення справи Валієвої
МОК скасував церемонію нагородження фігуристів за підсумками командного турніру
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіон.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не проводитиме церемонію нагородження за підсумками командного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це повідомляє пресслужба МОК.

Нагадаємо, перемогу здобула збірна ОКР, за яку виступала 15-річна фігуристка Каміла Валієва. Допінг-тест Валієвої дав позитивний результат, проте CAS допустив Валієву до змагань в особистому турнірі.

МОК, за погодженням з відповідними спортсменами та НОК, організує гідну церемонію нагородження, як тільки справа Валієвої буде завершена. То ж збірна ОКР не отримає золоті медалі до завершення Олімпіади. До 20 лютого, схоже, що не завершиться справа Валієвої.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.

Коментарі ()
Популярне зараз
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 50860
Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди 190920
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 30749 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 76633 2
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 35709
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 102078
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 39848
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 4703
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 19866
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 18037 1
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 39347
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 13285 12