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Найкращий результат України та світовий рекорд у ковзанах: підсумки Олімпіади за 11 лютого

Сьогодні 17:21 375 0
Найкращий результат України та світовий рекорд у ковзанах: підсумки Олімпіади за 11 лютого
Марте-Ольсбю Ройселанн/Getty images
#Юлія Джима, #Олімпіада-2022, #збірна України з біатлону

Джерело - Чемпіон.

11 лютого в Пекіні на Зимових олімпійських іграх було розіграно 7 комплектів медалей у 6 видах програми.

  • У хафпайпі (сноуборд) олімпійським чемпіоном став японець Хірано Аюму, срібну медаль виборов австралієць Скотт Джеймс, "бронза" дісталася швейцарцю Яну Шерреру.

  • Швейцарка Лара Гут тріумфувала в Супергіганті в змаганнях з гірськолижного спорту. Міріам Пухнер з Австрії посіла друге місце, третя – швейцарка Мішель Гізін. Багатостраждальна Мікаела Шифрін лише 9-та, легендарна Естер Ледецька - 5-та.

Українка Анстасія Шепіленко показала 37-й час.

  • У лижних гонках на дистанції 15 км "класикою" у чоловіків переміг фін Ііво Нісканен, представник ОКР Олександр Большунов здобув срібну медаль, новежець Йогганесс Клебо – броонзову медаль.

Представники України - Руслан Перехода та Олексій Красовський посіли 77-е та 78-е місця відповідно.

  • Шведський ковзаняр Нільс Нільс ван дер Пель зі світовим рекодом виграв дистанцію 10000 м. Для шведа це друге золото в Пекіні – на дистанції 5000 м він переміг з олімпійським рекордом. Патрік Руст із Нідерландів завоював срібну медаль, італієць Давіде Гьотто – бронзову.

  • У жіночому спринті на 7,5 км перемогу здобула біатлоністка з Норвегії Марте-Ольсбю Ройселанн. Срібну медаль виборола шведка Ельвіра Еберг, третьою фінішувала італійка Доротея Віррер.

Юлія Джима вдруге в Пекіні потрапила в ТОП-10. Цього разу киянка дісталася до фінішу восьмою. Анастасія Меркушина – 24-та, Ірина Петренко – 40-а.

  • Нідерландка Сюзанн Шултінг виграла змагання зі шорт-треку на 1000 м.  Чхве Мін із Кореї посіла друге місце,  бельгійка Джон Ханна Десмет – бронзова призерка.

  • Олімпійським чемпіоном зі скелетону став німець Крістофер Гротхер, срібну медаль здобув його співвітчизник Аксель Юнг, китаєць Веньган Янь виборов бронзову медаль.

Владислав Гераскевич показав 18-й час за сумою чотирьох заїздів.

Також у Меікіні було зіграно чергові матчі в чоловічому хокейному турнірі. Розклад і результати - ТУТ.

Збірна Німеччини продовжує очолювати медальний залік, маючи 7 золотих і 4 срібні медалі. Найбільша кількість медалей у Норвегі і Австрії - по 14.

12 лютого на Олімпіаді було розіграно 6 комплектів нагород. Україна буде представлена 12 спортсменами.

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