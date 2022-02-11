Найкращий результат України та світовий рекорд у ковзанах: підсумки Олімпіади за 11 лютого

Джерело - Чемпіон.
11 лютого в Пекіні на Зимових олімпійських іграх було розіграно 7 комплектів медалей у 6 видах програми.
- У хафпайпі (сноуборд) олімпійським чемпіоном став японець Хірано Аюму, срібну медаль виборов австралієць Скотт Джеймс, "бронза" дісталася швейцарцю Яну Шерреру.
- Швейцарка Лара Гут тріумфувала в Супергіганті в змаганнях з гірськолижного спорту. Міріам Пухнер з Австрії посіла друге місце, третя – швейцарка Мішель Гізін. Багатостраждальна Мікаела Шифрін лише 9-та, легендарна Естер Ледецька - 5-та.
Українка Анстасія Шепіленко показала 37-й час.
- У лижних гонках на дистанції 15 км "класикою" у чоловіків переміг фін Ііво Нісканен, представник ОКР Олександр Большунов здобув срібну медаль, новежець Йогганесс Клебо – броонзову медаль.
Представники України - Руслан Перехода та Олексій Красовський посіли 77-е та 78-е місця відповідно.
- Шведський ковзаняр Нільс Нільс ван дер Пель зі світовим рекодом виграв дистанцію 10000 м. Для шведа це друге золото в Пекіні – на дистанції 5000 м він переміг з олімпійським рекордом. Патрік Руст із Нідерландів завоював срібну медаль, італієць Давіде Гьотто – бронзову.
- У жіночому спринті на 7,5 км перемогу здобула біатлоністка з Норвегії Марте-Ольсбю Ройселанн. Срібну медаль виборола шведка Ельвіра Еберг, третьою фінішувала італійка Доротея Віррер.
Юлія Джима вдруге в Пекіні потрапила в ТОП-10. Цього разу киянка дісталася до фінішу восьмою. Анастасія Меркушина – 24-та, Ірина Петренко – 40-а.
- Нідерландка Сюзанн Шултінг виграла змагання зі шорт-треку на 1000 м. Чхве Мін із Кореї посіла друге місце, бельгійка Джон Ханна Десмет – бронзова призерка.
- Олімпійським чемпіоном зі скелетону став німець Крістофер Гротхер, срібну медаль здобув його співвітчизник Аксель Юнг, китаєць Веньган Янь виборов бронзову медаль.
Владислав Гераскевич показав 18-й час за сумою чотирьох заїздів.
Також у Меікіні було зіграно чергові матчі в чоловічому хокейному турнірі. Розклад і результати - ТУТ.
Збірна Німеччини продовжує очолювати медальний залік, маючи 7 золотих і 4 срібні медалі. Найбільша кількість медалей у Норвегі і Австрії - по 14.
12 лютого на Олімпіаді було розіграно 6 комплектів нагород. Україна буде представлена 12 спортсменами.
- Пекін-2022. Детальний розклад зимових Олімпійських ігор
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 - Медальний залік