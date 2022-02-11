Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 11 лютого. LIVE

Буде розіграно ще 7 комплектів медалей

Джерело - Чемпіон.

11 лютого відбувається 10-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 7 комплектів медалей.

Розклад 10-го дня зимової Олімпіади-2022:

03:05. Керлінг. Чоловіки. 3-й тур. Швейцарія - ОКР 6:3

03:05. Керлінг. Чоловіки. 3-й тур. Велика Британія - США 7:9

03:05. Керлінг. Чоловіки. 3-й тур. Швеція - Італія 9:3

03:05. Керлінг. Чоловіки. 3-й тур. Данія - Китай 4:5

03:30. Скелетон. Жінки. 1-а спроба

04:25. Сноуборд. Чоловіки. Хафпайп. Фінал

1. Хірано Аюму (Японія)

2. Скотт Джеймс (Австралія)

3. Ян Шеррер (Швейцарія)

05:00. Гірськолижний спорт. Жінки. Супергігант

1. Лара Гут (Швейцарія)

2. Міріам Пухнер (Австрія)

3. Мішель Гізін (Швейцарія)

05:00. Скелетон. Жінки. 2-а спроба

06:10. Хокей. Жінки. 1/4 фіналу. США - Чехія

06:10. Хокей. Чоловіки. Група B. 2-й тур: Данія - ОКР

08:05. Керлінг. Жінки. 3-й тур. США - Китай

08:05. Керлінг. Жінки. 3-й тур. Канада - Японія

08:05. Керлінг. Жінки. 3-й тур. Швейцарія - ОКР

08:05. Керлінг. Жінки. 3-й тур. Південна Корея - Велика Британія

09:00. Лижні гонки. Чоловіки. Гонка переслідування 15 км. Вільний стиль

10:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 10000 м

10:40. Хокей. Чоловіки. Група B. 2-й тур: Чехія - Швейцарія

10:40. Хокей. Чоловіки. Група C. 2-й тур: Швеція - Словаччина

11:00. Біатлон. Жінки. Спринт 7,5 км

13:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-140. Кваліфікація

13:00. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. 1/4 фіналу

13:18. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Кваліфікація

13:55. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. 1/2 фіналу

14:04. Шорт-трек. Чоловіки. Естафета 5000 м. 1/2 фіналу

14:05. Керлінг. Чоловіки. 4-й тур. ОКР - Данія

14:05. Керлінг. Чоловіки. 4-й тур. Велика Британія - Норвегія

14:05. Керлінг. Чоловіки. 4-й тур. Канада - Швейцарія

14:20. Скелетон. Чоловіки. 3-я спроба

14:43. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Фінал

15:10. Хокей. Жінки. 1/4 фіналу. Канада - Швеція

15:10. Хокей. Чоловіки. Група C. 2-й тур: Латвія - Фінляндія

15:55. Скелетон. Чоловіки. 4-а спроба

10 лютого на старт вийдуть 12 представників України. Українці поборються за медалі Олімпіади у гірськолижному спорті, лижній гонці, біатлоні, скелетоні.