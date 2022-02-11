Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 12 лютого

Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх 12 лютого на старт вийдуть 13 представників України.
Розклад виступів українських спортсменів на 12 лютого:
Бобслей
04:10 - Монобоб. Жінки. Офіційне тренування. 5-й заїзд: Лідія Гунько
після завершення 5-го заїзду - Монобоб. Жінки. Офіційне тренування. 6-й заїзд: Лідія Гунько
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Лижні гонки
09:00 - Командні змагання. Естафета 4х5 км. Жінки: Збірна України
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Біатлон
11:00 - Спринт. 10 км. Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал
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Стрибки з трампліна
12:00 - Великий трамплін. Чоловіки. Пробний етап: Віталій Калініченко, Євген Марусяк
13:00 - Великий трамплін. Чоловіки. Основний етап: Віталій Калініченко, Євген Марусяк
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Фігурне катання
13:00 - Танці на льоду. Ритм-танець: Олександра Назарова/Максим Нікітін