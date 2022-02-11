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Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 12 лютого

Сьогодні 16:02 396 0
У цей день українці поборються за медалі Олімпіади у лижній гонці, біатлоні, фігурному катанні
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 12 лютого
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх 12 лютого на старт вийдуть 13 представників України.

Розклад виступів українських спортсменів на 12 лютого:

Бобслей

04:10 - Монобоб. Жінки. Офіційне тренування. 5-й заїзд: Лідія Гунько

після завершення 5-го заїзду - Монобоб. Жінки. Офіційне тренування. 6-й заїзд: Лідія Гунько

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Лижні гонки

09:00 - Командні змагання. Естафета 4х5 км. Жінки: Збірна України

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Біатлон

11:00 - Спринт. 10 км. Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал

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Стрибки з трампліна

12:00 - Великий трамплін. Чоловіки. Пробний етап: Віталій Калініченко, Євген Марусяк

13:00 - Великий трамплін. Чоловіки. Основний етап: Віталій Калініченко, Євген Марусяк

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Фігурне катання

13:00 - Танці на льоду. Ритм-танець: Олександра Назарова/Максим Нікітін

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