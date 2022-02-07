Джерело - Чемпіон.

7 лютого на Олімпійських іграх в Пекіні було розіграно 9 комплектів нагород, у тому числі на аренах Олімпіади змагалося 11 українських атлетів.

Розпочався медальний день із двільної програми в командних змагань у фігурному катанні. Упевнену перемогу здобули представники ОКР. Друге місце посіли фігуристи США, бронзова медаль у японців.

Нагадаємо, українці посіли 10 місце.

У швидкісному спуску серед гірськолижників перемогу здобув швейцарець Беат Фойц, друге місце в 41-річного француза Жоана Кларе, бронзову медаль завоював австрієць Маттіас Маєр. Наш Іван Ковбасюк показав найкращий в історії результат в швідкісному спуску на Олімпіадах - 33 місце. На Іграх 2018 року Іван був 49-м. Попередній найкращий результат українців належав Миколі Скрябіну (1998).

Чоловічий слоупстайл (сноуборд) виграв легендарний канадець Максенс Парро, який поборов рак і повернувся на лижні траси. Китаєць Су Імінь здобув срібну медаль, "бронза" в іншого канадця - Марка Макморріса.

Досить несподівано звершився гігантський слалом у жінок. Золота медаль завоювала шведка Сара Гектор, італійка Федеріка Бріньоне - друга, Лара Гут зі Швейцарії здобула бронзову нагороду. Фаворитки змагань - Мікаела Шифрін і Петра Влхова провалили змагання. Влхова посіла 14-те місце, а чинна чемпіонка в цій дисципліні Шифрін упала ще на старті першої спроби.

Легендарна 35-річна Ірен Вюст здобула золоту медаль на дистанці 1500 м серед ковзанярок, оновивши олімпійський рекорд. Нідерландка стала першою спортсменкою в історії, яка зуміла завоювати золото на п'яти зимових Олімпіадах. Срібну медаль виграла японка Такагі Міхо, бронзову - Антуанетте де Йонг із Нідерландів.

Найбільші очкування українські вболівальники покладали на Індивідуальну гонку в біатлоністок. Юлія Джима фінішувала 10-ю (найкращий результат українок у сезоні - ред.), одразу за Джимою фінішну лінію перетнула Ірина Петренко. А тріумфувала, досить несподівано, німкеня Деніз Геррман. Відзначимо, що Геррман у 2014 році вигравала "бронзу" ОІ в гладких лижах. "Срібло" в Анаїс Шевальє-Буше із Франції, "бронза" в норвежки Марте Ройселанд. На жаль, Валентина Семеренко через стан здоров'я не змогла фінішувати, для 36-річної українки Ігри завершені.

Італійка Аріанна Фонтана виграла золото в шорт-треку на дистанції 500 м. Нідерландка Сюзанн Шултінг здобула срібну медаль, "бронза" в канадки Кім Буттен.

Несподіваний подіум вийшов у командних змаганнях зі стрибків з трампліна. Золоті медалі, осікувано, виграли словенські стрибуни. Збірна ОКР сенсаційно здобула "срібло", "бронза" в Канади. Зазначимо, що кілька команд-фаворитів отриали технічну дискваліфікацію, за невідповідність комбінезонів до вимог регламента.

Змаганя з шорт-треку на 1000 м у чоловіків виграв китаєць Жень Цзивей, його співвітчизник Веньлун Лі залишився зі срібною нагородою, "бронза" дісталась угорцю Шаоан Лю.

Україна

Наша гірськолижниця Анастасія Шепіленко дебютувала на Олімпійських іграх і посіла 39 місце в Гігантському слаломі.

Саночниці Олена Стецків, Юліанна Туницька виступили в перших двох заїздах, пройшовши дистанцію без падінь. До ТОП-20 наразі пробилася досвідчена Олена Стецків, а 18-річна дебютантка Олімпіади Юліанна Туницька поки за межами фінальної двадцятки. Вирішальні третій і четвертий заїзди відбудуться завтра, 8 лютого. Для того, щоби взяти участь у фінальному четвертому, слід потрапити до ТОП-20.

Таким чином, медальний залік після трьох змагальних днів очолює Швеція. У скандинавів - 3 золотих медалі. Найбільша кількість медалей у представників без прапора (ОКР) - 7 (2 золотих - ред.).

8 лютого в Пекіні буде розіграно 10 комплектів нагород. у Змаганнях візьмуть участь 17 представників України.