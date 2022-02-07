Для Валі Семеренко Олімпійські ігри завершились передчасно, українка повертається в Україну

Джерело - Чемпіон.

Українська біатлоністка Валентина Семеренко не зможе допомогти команді в наступних гонках і найближчим часом повернеться в Україну.

Про це в ексклюзивному коментарю нашому сайту повідомив президент ФБУ Володимир Бринзак.

"Валя хотіла реабілітуватись за естафету і почала зашвидко, але з горами жарти короткі, вони її покарали. Як я зрозумів, Валентина чи втратила свідомість, чи була близькою до цього - запоморочилось у голові і вона не змогла продовжувати гонку. Після обстеження в клініці Валю вирішили відправити найближчим літаком додому, вона вже не зможе допомогти команді, замість неї буде заявлена Меркушина", - сказав керманич українського біатлону.

Нагадаємо, Семеренко не змогла фінішувати в індивідуальній гонці. Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка посіла 10 сходинку з двома промахами, Ірина Петренко з нулем у стрільби фінішувала 11-ю.

"Золото" виборола німкеня Деніз Геррманн, срібна медаль у француженки Анаїс Шевальє-Буше, бронзова нагорода дісталася норвежці Марте Ройселанд.

Для 36-річної Семеренко Олімпіада в Пекіні стала п'ятою в кар'єрі. У 2014 році Валентина в складі естафетної четвірки здобула історичну перемогу в Сочі.