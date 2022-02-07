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Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 8 лютого

Сьогодні 17:02 204 0
У цей день українці поборються за медалі Олімпіади у гірськолижному спорті та біатлоні
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 8 лютого
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх 8 лютого на старт вийдуть 15 представників України.

Розклад виступів українських спортсменів на 8 лютого:

Фігурне катання

03:15 - Коротка програма. Чоловіки: Іван Шмуратко

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Санний спорт

03:30 - Двійки. Чоловіки. 5-й тренувальний заїзд: Ігор Стахів/Андрій Лисецький

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Сноуборд

04:40 - Паралельний гігантський слалом. Жінки. Кваліфікаційний заїзд: Аннамарі Данча

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Санний спорт

04:50 - Двійки. Чоловіки. 6-й тренувальний заїзд: Ігор Стахів/Андрій Лисецький

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Гірськолижний спорт

05:00 - Швидкісний спуск. Чоловіки. Фінал: Іван Ковбаснюк

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Скелетон

09:20 - Чоловіки. Офіційне тренування. 3-й етап: Владислав Гераскевич

після завершення третього етапу - Чоловіки. Офіційне тренування. 4-й етап: Владислав Гераскевич

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Лижні гонки

10:00 - Спринт. Вільний стиль. Жінки. Кваліфікація: Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех

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Біатлон

10:30 - Індивідуальна гонка 20 км. Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал

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Лижні гонки

10:50 - Спринт. Вільний стиль. Чоловіки. Кваліфікація: Олексій Красовський, Руслан Перехода

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