Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 8 лютого

Буде розіграно ще 10 комплектів медалей

Джерело - Чемпіон.

8 лютого відбувається 7-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігруються 10 комплектів медалей.

Розклад 7-го дня зимової Олімпіади-2022:

03:22. Фігурне катання. Чоловіки. Коротка програма

04:00. Фристайл. Жінки. Біг-ейр. Фінал 1

04:22. Фристайл. Жінки. Біг-ейр. Фінал 2

04:40. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. Кваліфікація

04:45. Фристайл. Жінки. Біг-ейр. Фінал 3

05:00. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Супергігант

05:07. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. Кваліфікація

06:10. Хокей. Жінки. Група A. 5-й тур: США - Канада

08:05. Керлінг. Мікст. Матч за 3 місце. Велика Британія - Швеція

08:30. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. 1/8 фіналу

08:48. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. 1/8 фіналу

09:06. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. 1/4 фіналу

09:15. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. 1/4 фіналу

09:24. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. 1/2 фіналу

09:30. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. 1/2 фіналу

09:36. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. За 3 місце

09:50. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. Фінал

09:43. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. За 3 місце

09:57. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. Фінал

10:00. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. Кваліфікація

10:30. Біатлон. Чоловіки. Індивідуальна гонка 20 км

10:40. Хокей. Жінки. Група B. 5 тур: Японія - Чехія

10:50. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. Кваліфікація

12:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1500 м

12:30. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. 1/4 фіналу

12:55. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. 1/4 фіналу

13:25. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. 1/2 фіналу

13:35. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. 1/2 фіналу

13:47. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. Фінал

13:50. Санний спорт. Жінки. Одномісні сани. 3-я спроба

14:00. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. Фінал

14:05. Керлінг. Мікст. Фінал. Італія - Норвегія

15:10. Хокей. Жінки. Група A. 5-й тур: Фінляндія - ОКР

15:10. Хокей. Жінки. Група B. 5-й тур: Швеція - Данія

15:35. Санний спорт. Жінки. Одномісні сани. 4-а спроба