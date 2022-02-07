Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 8 лютого

Джерело - Чемпіон.
8 лютого відбувається 7-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігруються 10 комплектів медалей.
Розклад 7-го дня зимової Олімпіади-2022:
- 03:22. Фігурне катання. Чоловіки. Коротка програма
- 04:00. Фристайл. Жінки. Біг-ейр. Фінал 1
- 04:22. Фристайл. Жінки. Біг-ейр. Фінал 2
- 04:40. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. Кваліфікація
- 04:45. Фристайл. Жінки. Біг-ейр. Фінал 3
- 05:00. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Супергігант
- 05:07. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. Кваліфікація
- 06:10. Хокей. Жінки. Група A. 5-й тур: США - Канада
- 08:05. Керлінг. Мікст. Матч за 3 місце. Велика Британія - Швеція
- 08:30. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. 1/8 фіналу
- 08:48. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. 1/8 фіналу
- 09:06. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. 1/4 фіналу
- 09:15. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. 1/4 фіналу
- 09:24. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. 1/2 фіналу
- 09:30. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. 1/2 фіналу
- 09:36. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. За 3 місце
- 09:50. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. Фінал
- 09:43. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. За 3 місце
- 09:57. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. Фінал
- 10:00. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. Кваліфікація
- 10:30. Біатлон. Чоловіки. Індивідуальна гонка 20 км
- 10:40. Хокей. Жінки. Група B. 5 тур: Японія - Чехія
- 10:50. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. Кваліфікація
- 12:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1500 м
- 12:30. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. 1/4 фіналу
- 12:55. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. 1/4 фіналу
- 13:25. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. 1/2 фіналу
- 13:35. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. 1/2 фіналу
- 13:47. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. Фінал
- 13:50. Санний спорт. Жінки. Одномісні сани. 3-я спроба
- 14:00. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. Фінал
- 14:05. Керлінг. Мікст. Фінал. Італія - Норвегія
- 15:10. Хокей. Жінки. Група A. 5-й тур: Фінляндія - ОКР
- 15:10. Хокей. Жінки. Група B. 5-й тур: Швеція - Данія
- 15:35. Санний спорт. Жінки. Одномісні сани. 4-а спроба