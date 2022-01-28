Стали відомі терміни самоізоляції головного тренера збірної України з біатлону

Старший тренер збірної України з біатлону Юрай Санітри здав два позитивних тести на коронавірус у Пекіні та був переміщений в спеціальний готель в районі Олімпійського селища, де він і проходитиме самоізоляцію.

Про це розповіла шеф-місії Олімпійської збірної команди України Анна Сорокіна.

Санітра буде перебувати на самоізоляції 7 днів.

"Ми знаходимося з Юраєм на постійному зв’язку. У готелі простора кімната, є вай-фай, телевізор, все необхідне для комфортного перебування. Якщо прослідковуватиметься позитивна динаміка, то навіть можна відвідувати тренажерний зал з урахуванням всіх ковід-протоколів. Самоізоляція триватиме 7 днів, закінчиться вона лише після того, як будуть здані 2 щоденні негативні тести. Але ми всі віримо, що Юрай швидко одужає і повернеться до нас. Вся команда цього прагне", – розповіла Сорокіна.

Нагадаємо, чотири члени збірної ОКР з біатлону не змогли вилетіти до Пекіна.