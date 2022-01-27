Зимова Олімпіада відбудеться з 4 до 20 лютого

Джерело - Чемпіон.

Чотири члени збірної ОКР з біатлону не зуміли сісти на літак на рейс до Пекіна (Китай) напередодні зимових Олімпійських ігор - 2022.

Про це повідомляє Матч ТВ.

Серед тих, хто не потрапив на рейс, опинилися тренер жіночої збірної Росії з біатлону Михайло Шашилов, біатлоністки Ірина Казакевич і Валерія Васнєцова, а також масажист команди Роман Нікітін.

Їх не посадила на свій борт компанія Аерофлот. QR-код Казакевич виявився простроченим, у решти його не було в додатку my2022.

Нагадаємо зимова Олімпіада відбудеться з 4 до 20 лютого.