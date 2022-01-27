Джерело - Чемпіон.
Чотири члени збірної ОКР з біатлону не зуміли сісти на літак на рейс до Пекіна (Китай) напередодні зимових Олімпійських ігор - 2022.
Про це повідомляє Матч ТВ.
Серед тих, хто не потрапив на рейс, опинилися тренер жіночої збірної Росії з біатлону Михайло Шашилов, біатлоністки Ірина Казакевич і Валерія Васнєцова, а також масажист команди Роман Нікітін.
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Їх не посадила на свій борт компанія Аерофлот. QR-код Казакевич виявився простроченим, у решти його не було в додатку my2022.
Нагадаємо зимова Олімпіада відбудеться з 4 до 20 лютого.