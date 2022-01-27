Головне
Динамо та Буде/Глімт не виявили сильнішого у контрольному матчі
Сьогодні 13:54 177
Динамо цікавиться хавбеком Гоффенгайма
Сьогодні 10:24 447
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49
Сьогодні 09:55 12401
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 09:37 15747 2
Довбик може перейти до італійського клубу
Сьогодні 08:08 916
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Вчора 23:24 32531
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Вчора 23:10 12592
Ворскла підписала захисника збірної Північної Македонії
Вчора 22:55 767
Два роки без легенди. 26 січня загинув Кобі Браянт
Вчора 20:56 335
Рух підписав вихованця ПСВ
Вчора 18:44 584
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції
Контрольний матч. Динамо - Буде/Глімт: онлайн-трансляція. LIVE
Контрольний матч. Динамо - Буде/Глімт: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 12:01 744
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 06:45 252
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 05:26 189
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 04:00 195
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 02:20 214

Чотири члени збірної ОКР з біатлону не змогли вилетіти до Пекіна через відсутність QR-коду

Сьогодні 12:55 1523 0
Зимова Олімпіада відбудеться з 4 до 20 лютого
Чотири члени збірної ОКР з біатлону не змогли вилетіти до Пекіна через відсутність QR-коду
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Чотири члени збірної ОКР з біатлону не зуміли сісти на літак на рейс до Пекіна (Китай) напередодні зимових Олімпійських ігор - 2022. 

Про це повідомляє Матч ТВ.

Серед тих, хто не потрапив на рейс, опинилися тренер жіночої збірної Росії з біатлону Михайло Шашилов, біатлоністки Ірина Казакевич і Валерія Васнєцова, а також масажист команди Роман Нікітін.

Актуально: Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок

Їх не посадила на свій борт компанія Аерофлот. QR-код Казакевич виявився простроченим, у решти його не було в додатку my2022.

Нагадаємо зимова Олімпіада відбудеться з 4 до 20 лютого.

Коментарі ()
Популярне зараз
Якщо Польща пройде Росію, в Україні Шеву будуть носити на руках Якщо Польща пройде Росію, в Україні Шеву будуть носити на руках 2628 3
Збірна України має план на випадок поразки від Шотландії Збірна України має план на випадок поразки від Шотландії 3906
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 15747 2
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 12401
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 32531
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 12592
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 4156
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 37949
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 27176
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 16272
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 83997 1
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 9000