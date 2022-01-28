Головне
Динамо та Буде/Глімт не виявили сильнішого у контрольному матчі
Вчора 13:54 974
Турнірні розклади групи А Євро-2022: варіанти виходу збірної України до чвертьфіналу
Сьогодні 06:56 4710
Прометей переграв Хапоель та вийшов у ТОП-16 Ліги чемпіонів
Вчора 23:14 1515
Прометей вийшов у чвертьфінал Єврокубку ФІБА
Вчора 20:52 1487
Голкіпер Динамо отримав травму носа та струс мозку
Вчора 18:44 1595
Ф'юрі назвав ім'я наступного суперника
Вчора 18:12 1347
Шевченко не зможе очолити збірну Польщі - журналіст
Вчора 17:38 1933
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 16:25 20752
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998
Вчора 15:26 10394
Дерев'янченко пояснив відмову змінити вагову категорію
Вчора 15:24 642
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції
Контрольний матч. Динамо - Буде/Глімт: онлайн-трансляція. LIVE
Контрольний матч. Динамо - Буде/Глімт: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 12:01 935
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 06:45 362
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 05:26 271
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 04:00 257
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 02:20 285

Санітра відправлений на самоізоляцію в Пекіні

Сьогодні 11:18 68 0
Санітра відправлений на самоізоляцію в Пекіні

Джерело - Biathlon.com.ua.

Головного тренера чоловічої збірної України з біатлону Юрая Санітру відправили на самоізоляцію в Пекіні.

Про це повідомляє Biathlon.com.ua.

Санітра не зможе безпосередньо керувати командою під час підготовки до перших стартів Олімпійських Ігор у Пекіні.

Вчорашня інформація про негативний другий ПЛР-тест виявилася неточною - обидва ПЛР-тести (перший зданий в аеропорту і другий - вже в олімпійському селищі) дали позитивний результат.

Про терміни перебування в самоізоляції та умови повернення до роботи з командою стане відомо пізніше.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шевченко не зможе очолити збірну Польщі - журналіст Шевченко не зможе очолити збірну Польщі - журналіст 1933
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 12179
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 10394
Чотири члени збірної ОКР з біатлону не змогли вилетіти до Пекіна через відсутність QR-коду Чотири члени збірної ОКР з біатлону не змогли вилетіти до Пекіна через відсутність QR-коду 13853
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 20752
Турнірні розклади групи А Євро-2022: варіанти виходу збірної України до чвертьфіналу Турнірні розклади групи А Євро-2022: варіанти виходу збірної України до чвертьфіналу 4710
Рекомендуємо
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 35392
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 21894
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 7932
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 4129
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 17717 3
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 10336