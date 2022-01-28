Головного тренера чоловічої збірної України з біатлону Юрая Санітру відправили на самоізоляцію в Пекіні.

Про це повідомляє Biathlon.com.ua.

Санітра не зможе безпосередньо керувати командою під час підготовки до перших стартів Олімпійських Ігор у Пекіні.

Вчорашня інформація про негативний другий ПЛР-тест виявилася неточною - обидва ПЛР-тести (перший зданий в аеропорту і другий - вже в олімпійському селищі) дали позитивний результат.

Про терміни перебування в самоізоляції та умови повернення до роботи з командою стане відомо пізніше.