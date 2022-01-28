Джерело - Biathlon.com.ua.
Головного тренера чоловічої збірної України з біатлону Юрая Санітру відправили на самоізоляцію в Пекіні.
Про це повідомляє Biathlon.com.ua.
Санітра не зможе безпосередньо керувати командою під час підготовки до перших стартів Олімпійських Ігор у Пекіні.
Вчорашня інформація про негативний другий ПЛР-тест виявилася неточною - обидва ПЛР-тести (перший зданий в аеропорту і другий - вже в олімпійському селищі) дали позитивний результат.
Про терміни перебування в самоізоляції та умови повернення до роботи з командою стане відомо пізніше.