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Санітра в Пекіні здав два тести на коронавірус з різними результатами

Сьогодні 17:10 51 0
Санітра в Пекіні здав два тести на коронавірус з різними результатами
Санітра в Пекіні здав два тести на коронавірус з різними результатами
#Коронавірус в спорті, #Олімпійські ігри-2022, #Юрай Санітра, #збірна України з біатлону

Джерело - biathlon.com.ua.

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра здав другий тест на коронавірус.

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

Сьогодні Санітра здав позитивний тест на коронавірус після прильоту до Пекіна.

Пізніше другий антиген тест показав негативний результат.

Протягом найближчих годин очікуються результати ПЛР-тесту, після чого буде ухвалено рішення – чи старший тренер команди зможе продовжувати працювати далі, чи змушений буде піти на самоізоляцію.

Актуально: Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок

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