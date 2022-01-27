Санітра в Пекіні здав два тести на коронавірус з різними результатами

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра здав другий тест на коронавірус.

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

Сьогодні Санітра здав позитивний тест на коронавірус після прильоту до Пекіна.

Пізніше другий антиген тест показав негативний результат.

Протягом найближчих годин очікуються результати ПЛР-тесту, після чого буде ухвалено рішення – чи старший тренер команди зможе продовжувати працювати далі, чи змушений буде піти на самоізоляцію.

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