Було затверджено склад національної команди

Сьогодні, 21 січня, відбулося засідання Виконкому Національного Олімпійського Комітету України, на якому було затверджено список спортсменів біатлонної збірної України, які вирушать на Олімпійські Ігри у Пекіні.

Про це повідомляє Biathlon.com.ua.

Квота на заявку збірної України - по п'ять чоловіків та жінок.

На Олімпійських іграх-2022 Україну представлятимуть:

Чоловіки: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Прима, Артем Тищенко

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Жінки: Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Валентина Семеренко, Ірина Петренко

Нагадаємо, дві українки пропустять індивідуальну гонку на Кубку світу.