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Визначився склад збірної України на Олімпіаду у Пекіні

Сьогодні 16:14 247 0
Було затверджено склад національної команди
Визначився склад збірної України на Олімпіаду у Пекіні
#Олена Білосюк, #Дар'я Блашко, #Юлія Джима, #Антон Дудченко, #Національний олімпійський комітет, #Олімпійські ігри-2022, #Ірина Петренко, #Дмитро Підручний, #Артем Прима, #Валентина Семеренко, #Артем Тищенко, #Богдан Цимбал, #збірна України з біатлону

Джерело - Biathlon.com.ua.

Сьогодні, 21 січня, відбулося засідання Виконкому Національного Олімпійського Комітету України, на якому було затверджено список спортсменів біатлонної збірної України, які вирушать на Олімпійські Ігри у Пекіні.

Про це повідомляє Biathlon.com.ua.

Квота на заявку збірної України - по п'ять чоловіків та жінок.

На Олімпійських іграх-2022 Україну представлятимуть:

Чоловіки: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Прима, Артем Тищенко

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Жінки: Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Валентина Семеренко, Ірина Петренко

Нагадаємо, дві українки пропустять індивідуальну гонку на Кубку світу.

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