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Українці провалили індивідуальну гонку в Антгольці

Сьогодні 16:56 203 0
Українські біатлоністи разом настріляли аж 25 хвилин штрафу
Українці провалили індивідуальну гонку в Антгольці
#Антон Дудченко, #Артем Прима, #Тарас Лесюк, #Артем Тищенко, #Богдан Цимбал

Джерело - Чемпіон.

В італійському Антгольці на 7-му етапі Кубку світу відбулася чоловіча індивідуальна гонка.

У гонці взяли участь 5 українців: Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Тарас Лесюк та Артем Тищенко. Всі вони не порадували влучністю на вогневих рубежах. Разом вони настріляли аж 25 хвилин штрафу (у середньому по 5 хвилин на кожного). Жоден з українців не потрапив до очкової зони гонки (ТОП-40). Найкращим серед українців був Дудченко - 47-им. Тищенко посів 55-е місце, Цимбал - 62-е, Прима - 64-е, Лесюк - 91-е.

Перемогу у гонці здобув Антон Бабіков. Тар’єй Бо та Саїд Халілі відповідно посіли друге та третє місця.

Кубок світу
Сьомий етап, Антгольц
Індивідуальна гонка, чоловіки
20 січня

1. Антон Бабіков (0+0+0+0) 49:46,8

2. Тар'єй Бе (0+0+0+2) +9,7

3. Саїд Карімулла Халілі (0+0+1+0) +48,5

...

47. Антон Дудченко (1+0+3+0) +5:57,5

55. Артем Тищенко (0+2+0+1) +6:24,3

62. Богдан Цимбал (1+2+2+0) +7:05,8

64. Артем Прима (1+0+4+1) +7:08,8

91. Тарас Лесюк (2+2+2+1) +9:59,7

Нагадаємо українці не вдало провели гонку переслідування в Рупольдінгу.

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