Джерело - Чемпіон.
Чеські тенісистки Катержина Сінякова та Барбара Крейчикова здобули золото Олімпійських ігор у парному розряді.
У фіналі вони здолали швейцарську пару Вікторія Голубич/Белінда Бенчич.
Поєдинок тривав 1 годину і 27 хвилин. Крейчикова та Сінякова виконали 7 подач навиліт, у суперниць 0 ейсів.
Також чешки зробили 6 подвійних помилок, у Голубич та Бенчич лише 2. Олімпійські чемпіонки реалізували 5 з 11 брейкпойнтів, а швейцарська пара 1 з 6.
Олімпійські ігри-2020
Жінки, парний розряд
1 серпня, фінал
Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехія) - Белінда Бенчич/Вікторія Голубич (Швейцарія) 7:5, 6:1
Раніше Світоліна "вигризла" бронзу на Олімпійських іграх.