У фіналі вони здолали швейцарську пару Вікторію Голубич/Белінда Бенчич

Джерело - Чемпіон.

Чеські тенісистки Катержина Сінякова та Барбара Крейчикова здобули золото Олімпійських ігор у парному розряді.

У фіналі вони здолали швейцарську пару Вікторія Голубич/Белінда Бенчич.

Поєдинок тривав 1 годину і 27 хвилин. Крейчикова та Сінякова виконали 7 подач навиліт, у суперниць 0 ейсів.

Також чешки зробили 6 подвійних помилок, у Голубич та Бенчич лише 2. Олімпійські чемпіонки реалізували 5 з 11 брейкпойнтів, а швейцарська пара 1 з 6.

Олімпійські ігри-2020

Жінки, парний розряд

1 серпня, фінал

Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехія) - Белінда Бенчич/Вікторія Голубич (Швейцарія) 7:5, 6:1

Раніше Світоліна "вигризла" бронзу на Олімпійських іграх.