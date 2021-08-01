 Сінякова та Крейчикова здобули золото Олімпіади в парному розряді | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Сінякова та Крейчикова здобули золото Олімпіади в парному розряді

Сьогодні 11:12 282 0
У фіналі вони здолали швейцарську пару Вікторію Голубич/Белінда Бенчич
Сінякова та Крейчикова здобули золото Олімпіади в парному розряді
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

Чеські тенісистки Катержина Сінякова та Барбара Крейчикова здобули золото Олімпійських ігор у парному розряді.

У фіналі вони здолали швейцарську пару Вікторія Голубич/Белінда Бенчич.

Поєдинок тривав 1 годину і 27 хвилин. Крейчикова та Сінякова виконали 7 подач навиліт, у суперниць 0 ейсів.

Також чешки зробили 6 подвійних помилок, у Голубич та Бенчич лише 2. Олімпійські чемпіонки реалізували 5 з 11 брейкпойнтів, а швейцарська пара 1 з 6.

Олімпійські ігри-2020
Жінки, парний розряд
1 серпня, фінал

Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехія) - Белінда Бенчич/Вікторія Голубич (Швейцарія) 7:5, 6:1

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