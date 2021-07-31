Світоліна здобула першу в історії України олімпійську медаль у тенісі

Джерело - Чемпіон.
Еліна Світоліна завоювала бронзову нагороду на Олімпійських іграх у Токіо.
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У матчі за третє місце українка переграла казахську тенісистку Олену Рибакіну.
Ця медаль стала першою в історії України на Олімпіаді у змаганнях з тенісу.
Раніше найкращим результатом на Олімпійських іграх було 4 місце сестер Альони та Катерини Бондаренко в 2008 році в Пекіні.
Нагадаємо, Світоліна прокоментувала тріумф у матчі за третє місце.