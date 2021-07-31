Перша ракетка України Еліна Світоліна завоювала бронзову нагороду на Олімпійських іграх у Токіо.

Українка прокоментувала тріумф у матчі за третє місце.

"Переломити хід поєдинку у другому сеті, а потім повернутися в третьому - я витратила всі сили, які можливо зараз. Стою, все болить і ноги не тримають, але я рада, що змогла перемогти. Ця бронза для мене багато чого значить. Коли я їхала сюди, завдання стояло на золото. Звичайно, дуже прикро, що не змогла, тому що, підходячи до півфіналу, я думала, що досить близька. Але, на жаль, півфінал не склався", - заявила спортсменка.