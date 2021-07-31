Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна завоювала бронзову нагороду на Олімпійських іграх у Токіо.
Українка прокоментувала тріумф у матчі за третє місце.
"Переломити хід поєдинку у другому сеті, а потім повернутися в третьому - я витратила всі сили, які можливо зараз. Стою, все болить і ноги не тримають, але я рада, що змогла перемогти. Ця бронза для мене багато чого значить. Коли я їхала сюди, завдання стояло на золото. Звичайно, дуже прикро, що не змогла, тому що, підходячи до півфіналу, я думала, що досить близька. Але, на жаль, півфінал не склався", - заявила спортсменка.
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"Було витрачено неймовірно багато сил за весь цей тиждень. Я програвала у деяких матчах. Було витрачено багато психологічних сил і нервів. Ця медаль має для мене велике значення. Я дуже рада, що це сталося саме тут. Це неймовірні відчуття ", - сказала Світоліна