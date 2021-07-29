Бронза Романчука, програш Світоліної та інші підсумки змагального дня - 29 липня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 липня, відбувся шостий змагальний на Олімпійських іграх у Токіо. Представники збірної України боролися за медалі у 3 видах спорту.

Бронзову нагороду нашій країні приніс плавець Михайло Романчук у запливі на 800 метрів вільним стилем. Інший українець - Сергій Фролов із результатом дістався фінішу шостим.

Український дует з академічного веслування Ігор Хмара та Станіслав Ковальов посіли третю сходинку в фіналі B у легких двійках парних.

Олена Костевич посіла шосте місце у першій вправі кваліфікації в стрільбі зі спортивного пістолета на 25 метрів.

Український боксер Олександр Хижняк впевнено стартував на Олімпійських іграх, перемігши японця Юіто Морівакі у ваговій категорії до 75 кг.

А ось дзюдоїстка Анастасія Турчин поступилася нідерландці Гуше Стенхейс у 1/8 фіналу у ваговій категорії до 78 кг.

Також розчарував результатом український суперважковаговик Цотне Рогава, який програв британському боксеру Фрейзеру Кларку роздільним рішенням суддів - 1:4.

Представниця збірної України у веслувальному слаломі серед жінок на каное Вікторія Ус показала результат 124,85 та посіла 7-е місце.

На жаль, українська плавчиня Дар'я Зевіна не змогла подолати кваліфікацію в змаганнях на 200 метрів на спині.

А Ігор Трояновський мав виступити у запливі на 100 метрів батерфляєм, проте на старт не вийшов.