Токіо-2020. Усі призери першого змагального дня - 24 липня

Джерело - Чемпіон.

У Токіо відбувся перший змагальний день Олімпійських ігор-2020, у якому було розіграно 11 комплектів медалей.

Важка атлетика. Золото у жіночих змаганнях у ваговій категорії до 49кг здобула китаянка Хоу Чжихуей, срібну нагороду завоювала представниця Індії Мірабі Чану Сайхом. Бронзу виборола індонезійська спортсменка Вінді Кантіка Айса.

Дзюдо. У змаганнях з дзюдо вирішувалася доля відразу двох комплектів нагород. Серед жінок у ваговій категорії до 48кг перемогу здобула косоварка Дістрія Краснікі. Срібло завоювала японка Тонакі Фуна. Бронзову нагороду виборола українка Дар'я Білодід. Наохіса Такота здобув золото серед чоловіків у ваговій категорії до 60кг. У фіналі він переміг Ян Юнвея з Китайського Тибету.

Фехтування. У індивідуальних змаганнях шаблістів серед чоловіків переміг угорець Арон Сіладьї. Другим став італієць Луїджі Самеле, трійку замкнув Кім Джон Хван з Південної Кореї. Серед шаблісток найкращою стала представниця Китаю Сунь Ївень. Срібло завоювала Ана Марія Попеску з Румунії. Бронзову нагороду здобула естонка Катріна Лехіс.

Стрільба з лука. У змішаних змаганнях зі стрільби з лука перемогла збірна Південної Кореї. Срібло завоювали нідерландці. Трійку замкнула команда Мексики.

Велоспорт. Еквадорський велогонщик Річард Карапас здобув перемогу у груповій гонці. Другим став бельгієць Ваут ван Арт, третім фінішував словенець Тадей Погачар.

Тхеквондо. У ваговій категорії до 58кг серед чоловіків золото здобув італійський тхеквондист Віто Делль'Аквіла. Другим став тунісець Мохамед Халіл Жандубі. Бронзу вибороли Михаїл Артамонов, який представляє ОКР та Юн Джан з Південної Кореї. Серед жінок у ваговій категорії до 49кг Олімпійською чемпіонкою стала Паніпак Вонгпаттанакіт з Таїланду. Срібло завоювала іспанка Адріана Сересо Іглесіас. Бронзові нагороди здобули Тіяна Богданович з Сербії та Рукіе Йилдирим з Туреччини.

Кульова стрільба. У змаганнях зі стрільби з гвинтівки на 10м серед жінок перемогу здобула Ян Цянь з Китаю. Другою стала представниця ОКР Анастасія Галашина. Бронзу завоювала Ніна Крістен з Швейцарії. У змаганнях зі стрільби з пістолету на 10м серед чоловіків Олімпійське золото здобув іранець Джавад Форукі. Срібну нагороду завоював Дамір Мікеч з Сербії, трійку на п'єдесталі пошани замкнув китаєць Пан Вей.