Кременчук — Сокіл: онлайн-трансляція LIVE

Головне
Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024
Сьогодні 16:50 7549
Берінчик — про поєдинок проти Наваррете: Це мій перший бій у США, суперник — дуже незручний
Сьогодні 18:01 172
"Ми пропустили гол від вітру". Українському тренеру через війну довелось анулювати контракт в Ісландії
Сьогодні 17:36 352
Берінчик — про поєдинок проти Наваррете: Плани на бій — здобути пояс чемпіона світу
Сьогодні 17:00 201
Українці завоювали 13 нагород на міжнародному турнірі в Литві
Сьогодні 16:46 186
Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль
Сьогодні 15:51 8461
Відбулась зустріч Національної платформи доброчесності спорту та Федерації бадмінтону України
Сьогодні 15:30 188
Маркевич: З Ісландією маємо зіграти набагато краще, ніж із Боснією
Сьогодні 14:59 679
Яшкін: Якщо треба змінити склад на Ісландію, Ребров його змінить
Сьогодні 14:15 353
Стали відомі переможці чоловічої та жіночої естафетних гонок чемпіонату України
Сьогодні 13:50 289
Прямі трансляції
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
23.03.2024 07:57 872
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:25 861
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:10 1018
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
22.03.2024 13:23 1043
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
22.03.2024 12:00 927

Кременчук — Сокіл: онлайн-трансляція LIVE

Кияни виграють серію - 2:0
Сьогодні 17:50 421 0
Кременчук — Сокіл: онлайн-трансляція LIVE
#Кременчук, #Сокіл

Джерело - Чемпіон.

Відбудеться третій матч фінальної серії плей-оф чемпіонату України з хокею сезону-2023/2024 між Кременчуком і Соколом. 

Початок гри запланований на 18:00 за київським часом.

Чемпіонат України з хокею
Плей-оф, фінальна серія 
Третій матч, 26 березня

18:00. Кременчук - Сокіл (рахунок у серії 0:2)

Пряма трансляція

Серія триватиме до чотирьох перемог.

Нагадаємо, перший матч серії виграв київський клуб із рахунком - 3:0.  "Соколята" вирвали перемогу над клубом із Полтавщини й у другій грі (6:5).

У регулярному чемпіонаті Сокіл та Кременчук провели шість очних матчів - рахунок у серії 5:1 на користь киян.

Минулого сезону чемпіон України також визначався у протистоянні між цими двома командами, тоді у фінальній серії перемогли хокеїсти зі столиці - 3:2. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія 3637
Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 4689
Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль 8461
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії 8238
Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 7549
Україна - Ісландія: де дивитися онлайн матч Україна - Ісландія: де дивитися онлайн матч 1448
Рекомендуємо
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6451 2
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65098
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 320823
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 22160
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 159408
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117716