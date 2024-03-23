Головне
Сокіл вирвав перемогу над Кременчуком у другому матчі фінальної серії чемпіонату України
Сьогодні 18:12 84
Минай виявився сильнішим за ЛНЗ у 17 турі УПЛ
Сьогодні 17:29 178
Збірна України U-19 розгромила Латвію у відборі на Євро-2024
Сьогодні 17:09 2804
Лівий берег розгромив Ниву Бузову, Карпати дотиснули СК Полтаву: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 15:55 279
Байло та Лискун здобули бронзу на етапі Кубку світу в Берліні
Сьогодні 15:01 1824
Наполі планує зробити Шахтарю нову пропозицію щодо Судакова
Сьогодні 12:28 381
Севілья готує трансфер "нового Довбика" з Динамо
Сьогодні 11:44 585
Дюбуа та Хргович завершують угоду про бій
Сьогодні 10:48 227
Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері голкіпера збірної України
Сьогодні 09:48 644
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Австралії
Сьогодні 08:28 348
Прямі трансляції
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 07:57 707
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 07:25 666
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 07:10 803
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 13:23 914
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 12:00 792

Сокіл вирвав перемогу над Кременчуком у другому матчі фінальної серії чемпіонату України

Рахунок у серії став 2:0
Сьогодні 18:12 84 0
Сокіл вирвав перемогу над Кременчуком у другому матчі фінальної серії чемпіонату України
#Кременчук, #Сокіл

Джерело - Чемпіон.

Столичний Сокіл виграв у ХК Кременчук у другому матчі фінальної серії плей-оф чемпіонату України з хокею сезону-2023/24.

"Соколята" вирвали перемогу з рахунком 6:5. Роман Благий відкрив рахунок у першому періоді. Після перерви команди видали результативний і цікавий хокей, закинувши на двох сім шайб. У третьому періоді дубль Віктора Захарова приніс перемогу Соколу.

Рахунок у серії став 2:0. Нагадаємо, першу гру фінальної серії теж виграв київський клуб (3:0). 

Чемпіонат України з хокею
Плей-оф, фінал
Другий матч, 23 березня

Сокіл - Кременчук 6:5 (1:0, 3:4, 2:1)

Рахунок у серії 2:0

Шайби: 1:0  - 10:23 Благий, 1:1 - 21:36 Геворкян, 2:1 - 24:05 Благий, 3:1 - 26:24 Мазур, 3:2 - 27:03 Матусевич, 4:2 - 27:56 Чердак, 4:3 - 32:49 Геворкян, 4:4 - 35:04 Абаджян, 5:4 - 47:20 Захаров, 6:4 - 52:10 Захаров, 6:5 - 54:12 Лялька

Фінал триватиме до чотирьох перемог. Наступний поєдинок відбудеться 26 березня, початок було заплановано на 18:00 за київським часом.

У регулярному чемпіонаті Сокіл та Кременчук провели 6 очних матчів - рахунок у серії 5:1 на користь киян. Минулого сезону чемпіон України також визначався у протистоянні між цими двома командами, тоді перемогли кияни - 3:2. 

Нагадаємо, у півфіналах Сокіл у столичному дербі був сильнішим за Кепіталз (рахунок у серії 4:1), а Кременчуку знадобилося всі сім матчів, щоб пройти херсонський ХК Дніпро (4:3). 

Коментарі ()
Популярне зараз
Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія 1282
Байло та Лискун здобули бронзу на етапі Кубку світу в Берліні Байло та Лискун здобули бронзу на етапі Кубку світу в Берліні 1824
Збірна України U-19 розгромила Латвію у відборі на Євро-2024 Збірна України U-19 розгромила Латвію у відборі на Євро-2024 2804
Залізні хлопці з лідером, який не дружить із законом: 5 фактів про суперника збірної України у фіналі кваліфікації Євро-2024 Залізні хлопці з лідером, який не дружить із законом: 5 фактів про суперника збірної України у фіналі кваліфікації Євро-2024 1359
Керівництво Реала бачить у Луніні потенціал на довгі роки Керівництво Реала бачить у Луніні потенціал на довгі роки 6057
NAVI у шаленому матчі переграли росіян та вийшли на престижний турнір із Dota 2 NAVI у шаленому матчі переграли росіян та вийшли на престижний турнір із Dota 2 10777
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 20641 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 81011
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13234
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 20417 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 29016
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11442