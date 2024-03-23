Сокіл вирвав перемогу над Кременчуком у другому матчі фінальної серії чемпіонату України

Рахунок у серії став 2:0

Джерело - Чемпіон.

Столичний Сокіл виграв у ХК Кременчук у другому матчі фінальної серії плей-оф чемпіонату України з хокею сезону-2023/24.

"Соколята" вирвали перемогу з рахунком 6:5. Роман Благий відкрив рахунок у першому періоді. Після перерви команди видали результативний і цікавий хокей, закинувши на двох сім шайб. У третьому періоді дубль Віктора Захарова приніс перемогу Соколу.

Рахунок у серії став 2:0. Нагадаємо, першу гру фінальної серії теж виграв київський клуб (3:0).

Чемпіонат України з хокею

Плей-оф, фінал

Другий матч, 23 березня

Сокіл - Кременчук 6:5 (1:0, 3:4, 2:1)

Рахунок у серії 2:0

Шайби: 1:0 - 10:23 Благий, 1:1 - 21:36 Геворкян, 2:1 - 24:05 Благий, 3:1 - 26:24 Мазур, 3:2 - 27:03 Матусевич, 4:2 - 27:56 Чердак, 4:3 - 32:49 Геворкян, 4:4 - 35:04 Абаджян, 5:4 - 47:20 Захаров, 6:4 - 52:10 Захаров, 6:5 - 54:12 Лялька

Фінал триватиме до чотирьох перемог. Наступний поєдинок відбудеться 26 березня, початок було заплановано на 18:00 за київським часом.

У регулярному чемпіонаті Сокіл та Кременчук провели 6 очних матчів - рахунок у серії 5:1 на користь киян. Минулого сезону чемпіон України також визначався у протистоянні між цими двома командами, тоді перемогли кияни - 3:2.

Нагадаємо, у півфіналах Сокіл у столичному дербі був сильнішим за Кепіталз (рахунок у серії 4:1), а Кременчуку знадобилося всі сім матчів, щоб пройти херсонський ХК Дніпро (4:3).