Кременчук прийматиме Сокіл у третьому матчі фінальної серії чемпіонату України

Кияни виграють серію - 2:0

Джерело - Чемпіон.

Відбудеться третій матч фінальної серії плей-оф чемпіонату України з хокею сезону-2023/2024 між Кременчуком і Соколом.

Початок гри запланований на 18:00 за київським часом.

Чемпіонат України з хокею

Плей-оф, фінальна серія

Третій матч, 26 березня

18:00. Кременчук - Сокіл (рахунок у серії 0:2)

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Серія триватиме до чотирьох перемог.

Нагадаємо, перший матч серії виграв київський клуб із рахунком - 3:0. "Соколята" вирвали перемогу над клубом із Полтавщини й у другій грі (6:5).

У регулярному чемпіонаті Сокіл та Кременчук провели шість очних матчів - рахунок у серії 5:1 на користь киян.

Минулого сезону чемпіон України також визначався у протистоянні між цими двома командами, тоді у фінальній серії перемогли хокеїсти зі столиці - 3:2.