Головне
Андріюк — про перемогу над Павелком у суді: "Не намагайся заткнути рота іншому, бо сам можеш потрапити в СІЗО"
Сьогодні 17:04 523
Збірна Грузії розгромила Кіпр: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 20:57 542
Жіноча збірна України здобула першу перемогу у кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 19:54 309
Золота ера Дніпра
Сьогодні 18:05 3147
Інгулець переміг Діназ, Карпати та Прикарпаття зіграли внічию: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 16:56 869
Сокіл розгромлений Ференцварошем у третьому турі Континентального кубка
Сьогодні 16:54 432
Мальта - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 14:52 417
Тренер NAVI замінить S1mple на IEM Sydney 2023
Сьогодні 14:45 252
Алімханули достроково переміг Гултьєрі в об'єднавчому поєдинку
Сьогодні 13:18 293
Україна та Італія продовжують боротьбу за друге місце в групі C: турнірна таблиця
Сьогодні 12:17 917
Прямі трансляції

Мальта - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024

Сьогодні 21:03 131 0
Мальта - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у кваліфікації чемпіонату Європи-2024 зіграє проти збірної Мальти.

Матч відбудеться в межах 8 туру групи C у вівторок, 17 жовтня, на стадіоні Та'Калі Нешнел Стедіум у Та-Калі (Мальта). Початок о 21:45 за київським часом.

Також наш сайт вестиме текстову трансляцію матчу.

Пряма трансляція в Україні буде доступною в медіасервісі MEGOGO на телеканалі "MEGOGO Футбол Перший", у розділі "Спорт" та на спеціальному поп-ап каналі, що з’явиться на сервісі в день події. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Також прямий ефір гри можна подивитися на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення (наприклад, Суспільне Львів, Суспільне Черкаси, Суспільне Чернівці тощо) у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT*).

Увага! Трансляція місцевих телеканалів Суспільного Мовлення на ОТТ-сервісах, які не мають прав на показ відбіркового циклу на Чемпіонат Європи 2024 року, буде обмежена.

Цифри й факти

  • Єдиний гол у зустрічі 2017 року забив Зак Мускат, який має шанси зіграти знову;
  • Єдиний і переможний гол у ворота Мальти у грі поточної кваліфікації забив Віктор Циганков з пенальті;
  • Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов грали проти Мальти у вищезгаданому поєдинку. Артем Довбик був у заявці, але на поле так і не вийшов;
  • Головний суддя поєдинку Мартен Крог двічі обслуговував матчі за участі українських команд: у лютому 2023 року данець працював на матчі Ліги конференції АЕК - Дніпро-1 (1:0), а в червні цього ж року - на матчі молодіжного Євро-2023 Румунія - Україна (0:1).

Україна та Італія продовжують боротьбу за друге місце в групі C: турнірна таблиця

Нагадаємо, що у 7-му турі Україна перемогла Північну Македонію, у 6 турі Україна програла Італії, у 5-му - зіграла внічию з Англією, а італійці втратили важливі очки в грі проти Північної Македонії. Синьо-жовті одноосібно посідають 2 сходинку в турнірній таблиціна 3 очки випереджаючи свого суперника.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 28298
Окупанти у Донецьку зібралися знести Донбас-арену Окупанти у Донецьку зібралися знести Донбас-арену 1164
Італія розгромила Мальту, Литва переграла Болгарію: результати кваліфікації Євро-2024 Італія розгромила Мальту, Литва переграла Болгарію: результати кваліфікації Євро-2024 2151
Супергол Караваєва у ворота Північної Македонії очима вболівальника - ВІДЕО Супергол Караваєва у ворота Північної Македонії очима вболівальника - ВІДЕО 7522
Золота ера Дніпра Золота ера Дніпра 3147
Карпати - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Карпати - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1189
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 15776 2
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18535 3
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16481
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 23053
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 23434
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 40949 1