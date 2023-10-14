Головне
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 17:55 1143 1
Литва переграла Болгарію, Словенія розгромила Фінляндію: результати кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 20:56 300
Україна - Північна Македонія 2:0: огляд матчу
Сьогодні 20:10 631
Україна - Північна Македонія: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 18:55 2244
Ребров: Потрібно покращувати гру в обороні
Сьогодні 18:50 258
Караваєв забив шедевральний гол із 40 метрів у ворота Північної Македонії - ВІДЕО
Сьогодні 18:43 2351
Уболівальники збірної України визначили найкращого гравця матчу із Північною Македонією
Сьогодні 18:22 616
Україна - Північна Македонія 2:0. Як це було
Сьогодні 17:55 4000
Судаков за допомогою рикошету відкрив рахунок у матчі Україна - Північна Македонія - ВІДЕО
Сьогодні 17:10 821
Буковина переграла Хуст: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 15:24 378
Прямі трансляції

Україна - Північна Македонія 2:0: огляд матчу

Огляд матчу Україна - Північна Македонія
Сьогодні 20:10 631 0
Україна - Північна Македонія 2:0: огляд матчу
Фото - УАФ

Джерело - Чемпіон.

У 7-му турі групи C кваліфікації чемпіонату Європи 2024 року збірна України обіграла Північну Македонію у номінально домашньому поєдинку.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 7
Група С, 13 жовтня

Україна - Північна Македонія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Судаков, 2:0 - 90+6 Караваєв

Попередження: Маліновський (69), (Зінченко, 90+7) - Серафімов (90+2), Адемі (90+3).

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко (к), Зінченко (Сидорчук, 76), Зубков (Маліновський, 68), Судаков (Сваток, 87), Мудрик (Караваєв, 87), Довбик (Яремчук, 76).

Запасні: Бущан, Різник, Михайліченко, Буяльський, Назарина, Піхальонок, Ванат.

Північна Македонія: Димитриєвський, Манєв (Чурлінов, 46), Серафимов, Мусліу, Ашковський (Дімоський, 46), Елезі (Дорієв, 74), Атанасов (Адемі, 62), Барді (к), Аліоський, Ельмас, Міовський (Трайковський, 84).

Запасні: Алексовський, Шишковський, Ільязовський, Мітровський, Алімі, Рістовський, Тодороський.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 27691
Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 2995
Україна - Північна Македонія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 Україна - Північна Македонія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 3007
Анна Реброва молодша за чоловіка на 15 років, проте це не завадило створенню міцної сім'ї: історія кохання та життя подружжя Анна Реброва молодша за чоловіка на 15 років, проте це не завадило створенню міцної сім'ї: історія кохання та життя подружжя 2380
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 18097
Україна - Північна Македонія 2:0. Як це було Україна - Північна Македонія 2:0. Як це було 4000
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 90069 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 62374
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 83521
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 24183 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 324588 9
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 81184