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Світоліна - Пегула: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/4 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500

Гра відбудеться у п'ятницю, 4 серпня
Сьогодні 02:48 146 0
Світоліна - Пегула: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/4 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500
#Пегула, #Еліна Світоліна, #Mubadala Citi DC Open - WTA 500

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (27) зіграє проти американки Джессіки Пегули (4) у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Вашингтоні, США.

Гра відбудеться у п'ятницю, 4 серпня. Орієнтовний час початку матчу за Києвом - 21:00.

Гру покаже телеканал Setanta Sports+ та ОТТ-платформа Setantasports.com. Час і корт поєдинку визначаться пізніше.

Плеєр із трансляцією

Рахунок в очних протистояннях - 2:1 на користь Пегули. Востаннє тенісистки зустрічалися в Індіан-Веллсі-2021, представниця США перемогла з рахунком 6:1, 6:1.

У першому колі поточного турніру Світоліна у двох сетах виграла в білоруски Вікторії Азаренки (7:6(2), 6:4), після чого здолала росіянку Дар'ю Касаткіну - 6:2, 6:2. Пегула, зі свого боку, провела у Вашингтоні лише один матч - перемога над землячкою Пейтон Стернс із рахунком 6:3, 6:4.

Світоліна - Касаткіна: огляд матчу турніру у Вашингтоні

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