Джерело - Чемпіон.
Українка Еліна Світоліна (27) обіграла росіянку Дарью Касаткіну (11) у другому колі турніру WTA 500 у Вашингтоні, США.
Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Вашингтон (США), хард
Призовий фонд - $780,637
Друге коло, 02 серпня
Еліна Світоліна - Дарья Касаткіна 6:2, 6:2
Світоліна у чвертьфіналі зіграє проти переможниці пари Джессіка Пегула (4) - Пейтон Стерн (59).
Нагадаємо, у першому колі Світоліна у двох сетах перемогла Азаренку.
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