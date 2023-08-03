Головне
Світоліна розібралася з Касаткіною у другому колі Вашингтона
Вчора 22:44 1653 3
Гейм, сет і матч: відео переможного розіграшу Світоліної у поєдинку з росіянкою Касаткіною
Сьогодні 00:49 1194
Карпати поступились Прикарпаттю, Епіцентр переграв Металіст: результати матчів Кубка України
Вчора 20:15 1121
Шахтар у меншості зіграв унічию з Вересом у 2 турі УПЛ
Вчора 18:59 1048
Скандал дня: Шахтар забив гол зі штрафного Вересу, не дочекавшись свистка арбітра - ВІДЕО
Вчора 18:49 3257
Полісся оголосило про перехід Назаренка
Вчора 18:30 466
Збірні Ямайки та ПАР вийшли до 1/8 фіналу: результати матчів жіночого ЧС-2023
Вчора 15:13 778
14 років тому збірна України в Донецьку виграла домашній чемпіонат Європи
Вчора 14:09 4703
Реал не хоче відпускати Луніна у якості вільного агента
Вчора 13:17 690
Усик: З боку Ф’юрі надто багато слів замість дій
Вчора 12:20 594
Прямі трансляції

Світоліна - Касаткіна: огляд матчу турніру у Вашингтоні

Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру
Сьогодні 09:01 458 0
Світоліна - Касаткіна: огляд матчу турніру у Вашингтоні
Фото: Getty Images
#Еліна Світоліна, #Дарья Касаткіна

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (27) обіграла росіянку Дарью Касаткіну (11) у другому колі турніру WTA 500 у Вашингтоні, США.

Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Вашингтон (США),  хард
Призовий фонд - $780,637
Друге коло, 02 серпня

Еліна Світоліна - Дарья Касаткіна 6:2, 6:2

Світоліна у чвертьфіналі зіграє проти переможниці пари Джессіка Пегула (4) - Пейтон Стерн (59).

Нагадаємо, у першому колі Світоліна у двох сетах перемогла Азаренку.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 7626
14 років тому збірна України в Донецьку виграла домашній чемпіонат Європи 14 років тому збірна України в Донецьку виграла домашній чемпіонат Європи 4703
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 21925
Світоліна - Касаткіна: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500 Світоліна - Касаткіна: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500 7657
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів 8101
Монфіс переміг колишнього росіянина на очах у схвильованої Світоліної на турнірі у Вашингтоні - ВІДЕО Монфіс переміг колишнього росіянина на очах у схвильованої Світоліної на турнірі у Вашингтоні - ВІДЕО 9386
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 129322
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 47713
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 38800 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 268525
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 15303
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 39357