Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (27) обіграла росіянку Дарью Касаткіну (11) у другому колі турніру WTA 500 у Вашингтоні, США.

Mubadala Citi DC Open - WTA 500

Вашингтон (США), хард

Призовий фонд - $780,637

Друге коло, 02 серпня

Еліна Світоліна - Дарья Касаткіна 6:2, 6:2

Світоліна у чвертьфіналі зіграє проти переможниці пари Джессіка Пегула (4) - Пейтон Стерн (59).

Нагадаємо, у першому колі Світоліна у двох сетах перемогла Азаренку.

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