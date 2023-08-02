Костюк - Гарсія: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500

Гра відбудеться у четвер, 3 серпня

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (34) зіграє проти француженки Каролін Гарсії (6) у другому колі турніру WTA 500 у Вашингтоні, США.

Гра відбудеться у четвер, 3 серпня. Орієнтовний час початку матчу за Києвом стане відомий пізніше.

Гру покаже телеканал Setanta Sports+.

Плеєр із трансляцією

У першому колі турніру Костюк у трьох сетах здолала Б'янку Андреєску з Канади - 2:6, 6:3, 7:6(5), а Гарсія на правах сіяної перше коло пропускала.

В іншому матчі дня Еліна Світоліна зіграє проти росіянки Дарії Касаткіної.

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