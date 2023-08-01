Костюк: Матч з Андрєєску став одним із найяскравіших для мене на харді

Джерело - Великий теніс України.

Українська тенісистка Марта Костюк (34) не вірила в перемогу над представницею Канади Бʼянкою Андрєєску (44) у першому колі турніру у Вашингтоні.

Про це вона розповіла порталу ВТУ.

"Цей матч, мабуть, став одним із найяскравіших для мене на харді, враховуючи три відіграні матчболи. Я дуже вдячна глядачам за підтримку, це був неймовірний поєдинок.

Костюк - Андреєску: огляд матчу турніру у Вашингтоні

Я не скористалася своїми шансами за рахунку 4-4, тоді були такі фатальні помилки. І якщо чесно, то я не вірила, що виграю, просто намагалася грати кожен розіграш, врятувати цей матч, боротися і не опускати руки. Тому глядачі врятували мене", – сказала Костюк.

Нагадаємо, Костюк зіграє проти шостої ракетки світу в другому колі Mubadala Citi DC Open.

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