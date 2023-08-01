Головне
Світоліна у двох сетах перемогла Азаренку в першому колі Вашингтона
Сьогодні 08:03 1417 2
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича
Сьогодні 13:33 13729
8 гравців Дніпра-1 можуть пропустити матч з Панатінаїкосом через отруєння
Сьогодні 13:13 146
Збірні США та Нідерландів вийшли до 1/8 фіналу: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 12:12 160
Визначився стадіон, де Динамо зіграє кваліфікацію до Ліги конференцій
Сьогодні 11:47 305
Костюк зіграє проти шостої ракетки світу в другому колі Mubadala Citi DC Open
Сьогодні 09:53 441
Світоліна зіграє проти представниці країни-агресорки в 2 колі Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Сьогодні 09:43 703
Кухаревич - гравець Свонсі
Вчора 23:35 652
Костюк дотиснула Андреєску на старті турніру у Вашингтоні
Вчора 23:22 1021
Кучер пояснив провал першого матчу з Панатінаїкосом
Вчора 22:25 695
Прямі трансляції

Костюк: Матч з Андрєєску став одним із найяскравіших для мене на харді

Сьогодні 13:00 299 0
Костюк: Матч з Андрєєску став одним із найяскравіших для мене на харді
#Марта Костюк

Джерело - Великий теніс України.

Українська тенісистка Марта Костюк (34) не вірила в перемогу над представницею Канади Бʼянкою Андрєєску (44) у першому колі турніру у Вашингтоні.

Про це вона розповіла порталу ВТУ.

"Цей матч, мабуть, став одним із найяскравіших для мене на харді, враховуючи три відіграні матчболи. Я дуже вдячна глядачам за підтримку, це був неймовірний поєдинок.

  Костюк - Андреєску: огляд матчу турніру у Вашингтоні

Я не скористалася своїми шансами за рахунку 4-4, тоді були такі фатальні помилки. І якщо чесно, то я не вірила, що виграю, просто намагалася грати кожен розіграш, врятувати цей матч, боротися і не опускати руки. Тому глядачі врятували мене", – сказала Костюк.

Нагадаємо, Костюк зіграє проти шостої ракетки світу в другому колі Mubadala Citi DC Open.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Білоруска Азаренка красномовним жестом зустріла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу - ВІДЕО Білоруска Азаренка красномовним жестом зустріла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу - ВІДЕО 39463
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича 13729
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 76793
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 19419
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 106593 4
WTA прийняла рішення щодо рукостискань Світоліної з Азаренко WTA прийняла рішення щодо рукостискань Світоліної з Азаренко 14611 1
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 77968
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 25171
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 80231 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 49329 2
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 26397
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 32411