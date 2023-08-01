Світоліна - Азаренка: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола Вашингтон WTA 500

Гра відбудеться в ніч проти вівторка, 1 серпня

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (27) зіграє проти білоруски Вікторії Азаренки (19) в 1/16 фіналу турніру WTA 500 у Вашингтоні, США.

Матч відбудеться у вівторок, 1 серпня. Початок - не раніше 02:00 за київським часом.

Гру покаже телеканал Setanta Sports+.

Плеєр із трансляцією

Нагадаємо, ці дві тенісистки зустрічалися в 1/8 фіналу Вімблдона-2023. Світоліна здобула перемогу з рахунком 2:6, 6:4, 7:6(9), а Азаренка після матчу з розумінням поставилась до небажання українки тиснути їй руку.

Нещодавно Еліна вкотре пояснила, чому вона не вітається на корті з представницями терористичних країн.

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