Азаренко: Поважаю рішення Світоліної не тиснути руку росіянам і білорусам

Білоруська тенісистка Вікторія Азаренко (20) поважає рішення українки Еліни Світоліної (76) не тиснути руку росіянам та білорусам.

Про це розповіла сама тенісистка.

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"Жертва? Жертва того, що хтось не потис мені руку? Ой, будь ласка. Вона не хоче тиснути руку росіянам і білорусам.

Я поважаю її рішення. Що я повинна була зробити. Залишатися і чекати?", - заявила Азаренко.