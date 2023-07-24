Світоліна: Це дуже очевидна річ - не тиснути руки росіянкам і білорускам

Українка розповіла чому не тисне руки росіянкам

Еліна Світоліна (27) пояснила чому не тисне руки російським і білоруським тенісисткам.

Слова українки цитує Harper’s Bazaar.

"Мені дуже сумно і дуже образливо, що люди цього не розуміють. Це дуже очевидна річ – не тиснути один одному руки, коли у мене є багато друзів, які зараз на передовій, воюють за Україну. Ви можете собі уявити, як вони дивляться, як я змагаюся на Вімблдоні чи десь у світі, тиснучи один одному руки й поводячись так, ніби нічого не відбувається?

Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд

Люди повинні розуміти, що іноді не можна відокремити політику від спорту. Вони представляють свої країни, а я представляю свою перед світом. Моя позиція має бути чіткою. Я відчуваю тиск. Я знала, що багато людей в Україні дивляться на це. Це справді чудове відчуття, але воно також пов’язане з відповідальністю, тому що таке відчуття, що ти хочеш виграти для багатьох людей – для всієї своєї країни.

Актуально: Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Вімблдоні-2023

Але мені пощастило, що я маю велику сцену, щоб мати можливість говорити про Україну, підвищувати обізнаність і говорити через свій вид спорту. Сподіваюся, це також дасть надію українцям і дітям хоча б на пару годин. Моя мета – дати їм можливість продовжувати мріяти про своє майбутнє", - сказала Світоліна.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!